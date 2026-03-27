I Criteria Giovanili di Nuoto 2026 continuano a Riccione, appuntamento cruciale per il movimento natatorio italiano. La seconda giornata di gare, dedicata alle categorie femminili, ha visto brillare giovani talenti con prestazioni eccezionali e la caduta di importanti record di categoria, confermando l'alto livello della manifestazione in corso.

Tra le protagoniste assolute, Alessandra Mao del Team Veneto ha stabilito un nuovo primato nei 200 misti Juniores 1 con un tempo di 2:11.82. Mao, già medaglia d'oro nei 200 dorso e d'argento nei 50 farfalla, ha dimostrato una progressione impressionante, recuperando quasi tre secondi sulla seconda classificata grazie a un finale di 50 stile da 29.01.

Sempre nei misti, Martina Callegaro (Ragazze 2) ha riscritto la storia, fermando il cronometro a 2:14.74 e superando un record che resisteva da ben dieci anni, precedentemente detenuto da Roberta Circi.

Nuovi record e atlete in risalto

La giornata ha registrato altri significativi successi. Nei 200 rana cadette, Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto) ha conquistato il titolo con 2:21.78, migliorando nettamente il precedente record di categoria stabilito da Benedetta Pilato nel 2022. Anche nel fondo, Valentina Procaccini (Fiamme Azzurre/CC Aniene) ha ritoccato il record dei 1500 stile cadette, portandolo a 16:01.56 e abbassando il primato che lei stessa aveva realizzato pochi mesi fa. Da segnalare, inoltre, la prova di Benedetta Boscaro (Team Veneto) nei 200 dorso cadette, che con 2:07.45 si è avvicinata al record di Giulia D’Innocenzo.

Altre atlete hanno lasciato il segno: Anna Pelusi (Vela Nuoto Ancona) ha sfiorato il record nei 200 rana Ragazze primo anno, mancando il primato storico per un solo centesimo. Zoe Johnson (Sport Club 12 Ispra), tra le Ragazze 2, ha conquistato l'oro nei 200 stile libero e due argenti nei 200 dorso e negli 800 stile libero. Caterina Santambrogio, già sesta ai Mondiali Junior nei 100 farfalla, ha aggiunto al suo palmarès l'oro nei 200 misti e l'argento nei 50 farfalla tra le Cadette. Infine, nei 200 stile Juniores 1, in assenza di Alessandra Mao, la vittoria è andata a Carlotta Mazzone (Sisport) con un tempo di 2:00.00.

Organizzazione e ruoli arbitrali

L'evento, che si svolge allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 26 marzo al 2 aprile, vede la partecipazione delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti.

Il calendario prevede le gare femminili dal 26 al 29 marzo e quelle maschili dal 30 marzo al 2 aprile. L'organizzazione è affidata al Gruppo Ufficiali Gara (GUG), che ha definito le convocazioni per i giudici e gli arbitri. Per il settore femminile, i giudici arbitro sono Monica Marcuccilli e Chiara Tarantini, affiancate da Stefania Aliquò e Riccardo Pera come giudici di partenza, con Carlotta Marchesan coadiutore e Barbara Girolami commissario.

Per il settore maschile, i ruoli di giudice arbitro sono ricoperti da Ermanno Frabotta e Rita Collacchi. I giudici di partenza sono Alessandro Mazzella e Sara Caocci, mentre Vittoria Sapone è coadiutore e Marina Federici commissario. L'impeccabile gestione tecnica e la qualità delle prestazioni confermano Riccione come un polo d'eccellenza per il nuoto giovanile, fornendo un contesto ideale per la crescita e l'affermazione dei futuri campioni azzurri.