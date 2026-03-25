Prende il via a Roma il 38° Congresso nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), un evento di rilievo per il settore che quest'anno pone al centro il tema "Età biologica ed età anagrafica 3.0: Medicina dello Sport e Healthspan". L'appuntamento, che si svolge presso il Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel, si focalizza sul contributo della Medicina dello Sport al percorso di una vita in salute, attirando una vasta platea di professionisti.

L'inaugurazione del congresso è prevista per domani, 26 marzo 2026, alle ore 16.

Sarà il presidente FMSI e della federazione europea di Medicina dello sport, Maurizio Casasco, a dare il via ai lavori, prima dei saluti istituzionali. Sul palco si alterneranno ottanta relatori, figure di spicco del mondo scientifico, accademico, politico e sportivo, che affronteranno i temi più attuali della medicina dello sport e del benessere lungo tutto l'arco della vita.

Un congresso di riferimento per la medicina dello sport

La manifestazione rappresenta un punto di incontro cruciale per oltre 3.200 medici iscritti, confermando la centralità della medicina dello sport nel promuovere la salute e la prevenzione. Il congresso, che si svolge dal 26 al 28 marzo 2026, offre un'occasione unica di aggiornamento e confronto su argomenti che riguardano la longevità, la prevenzione e il ruolo della medicina sportiva nel migliorare la qualità della vita.

Il titolo scelto per questa edizione, "Età biologica ed età anagrafica 3.0: Medicina dello Sport e Healthspan", sottolinea l'importanza di distinguere tra l'età cronologica e quella biologica, con particolare attenzione alle strategie per allungare la fase di vita in salute attraverso l'attività fisica e la prevenzione medica.

Partecipazione record e rilevanza scientifica

Il congresso FMSI registra quest'anno un numero record di iscritti, con 3.208 partecipanti già confermati e la possibilità di ulteriori adesioni. Questo dato evidenzia il crescente interesse verso le tematiche della medicina dello sport e la necessità di un confronto multidisciplinare tra esperti. L'evento si conferma così come uno dei principali appuntamenti nazionali per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti del settore.

La presenza di numerosi relatori e la varietà dei temi trattati rendono il congresso un'occasione preziosa per approfondire le nuove frontiere della medicina sportiva, con un'attenzione particolare all'impatto delle innovazioni scientifiche sulla salute pubblica e sulla pratica clinica quotidiana.