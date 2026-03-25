La Ronde Van Brugge 2026 ha preso il via con una nuova veste, caratterizzata da un nome e un percorso rinnovati. Queste modifiche sono state introdotte per incrementare la sicurezza dei corridori, a seguito dei numerosi incidenti registrati nelle edizioni precedenti. La partenza e l'arrivo sono stati fissati a Brugge, per un totale di 202,9 chilometri, su un tracciato prevalentemente pianeggiante che preannuncia un confronto diretto tra i migliori sprinter del panorama internazionale.

La corsa è iniziata ufficialmente alle 12.45, vedendo al via sedici squadre World Tour.

Tra i principali favoriti spicca Jasper Philipsen (Alpecin‑Premier Tech), già vincitore nel 2023 e 2024, determinato a centrare il tris con il pieno supporto del suo team. Grande attenzione è rivolta anche a Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), che si presenta in ottima forma, e a Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates‑XRG), vincitore dell'edizione 2025. Il percorso, studiato per garantire maggiore sicurezza, include un unico settore in pavé, il Brieversweg, lungo 1,3 chilometri, che i corridori affrontano poco dopo l'ingresso nel circuito finale.

I primi tentativi di fuga subito neutralizzati

Le fasi iniziali della gara sono state animate da diversi tentativi di fuga, tutti prontamente neutralizzati dal gruppo.

Dopo una breve caduta che non ha avuto conseguenze rilevanti, il plotone è rimasto compatto nei primi chilometri. I primi tre attaccanti sono stati ripresi rapidamente e, successivamente, anche Jan Maas, che aveva provato ad avvantaggiarsi, è stato raggiunto dal gruppo. Un nuovo tentativo ha visto protagonisti Gonzalo Serrano (Movistar) e Floris Van Tricht (NSN Cycling Team), i quali hanno guadagnato circa venti secondi di vantaggio, ma anch'essi sono stati ripresi poco dopo aver affrontato il tratto in pavé del Brieversweg.

La situazione è rimasta stabile, con la UAE Emirates XRG spesso in testa a controllare il ritmo. Il gruppo ha dimostrato di voler lasciare spazio solo a tentativi controllati.

Dopo quasi un'ora di corsa, nessuna fuga significativa è riuscita a prendere il largo, confermando la natura veloce e controllata di questa edizione della semiclassica belga.

Il percorso rinnovato e le sue implicazioni

Il percorso rinnovato della Ronde Van Brugge ha abbandonato la costa di De Panne e il settore ventoso di De Moeren, elementi che in passato rendevano la corsa più imprevedibile. L'inserimento del tratto di pavé del Brieversweg, posizionato a circa trenta chilometri dal traguardo, rappresenta l'unica vera difficoltà altimetrica, ma non appare sufficiente a impedire un arrivo in volata. Il nuovo traguardo a Brugge, più lineare e sicuro rispetto al passato, è stato progettato per ridurre i rischi nel finale e favorire uno sprint regolare.

Nonostante alcune assenze di rilievo tra i velocisti, la presenza di nomi come Philipsen, Groenewegen e Arnaud De Lie (Lotto‑Intermarché) garantisce comunque un livello tecnico elevato. La corsa maschile, in programma oggi, sarà seguita domani dalla prova femminile, che vedrà al via alcune delle migliori sprinter del circuito internazionale.