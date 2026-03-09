La caduta alla Volta Paesi Baschi dell'aprile 2024 ha segnato un drammatico e prima e dopo per Jonas Vingegaard. Il campione danese di ciclismo si procurò diverse fratture in quell'incidente, in cui rimasero coinvolti anche Evenepoel e Roglic, e da allora, pur tornando a vincere, non è più sembrato allo stesso livello raggiunto in precedenza.

'Dopo l'incidente abbiamo avuto un problema con Vingegaard'

Scotty Roy, ingegnere capo di Cervélo, il marchio che fornisce le biciclette al team Visma, ha rivelato una preoccupante novità riguardo alla situazione di Vingegaard.

Secondo quanto dichiarato da Roy, il corridore non è più in grado di utilizzare la bici da salita R5, una delle sue preferite prima dell'incidente.

"Dopo quell'incidente, abbiamo avuto un problema con Jonas: qualcosa non andava nella sua posizione sulla R5," ha spiegato Roy durante un'intervista a IDLProCycling. "Non ha funzionato. Anche se la posizione è quasi identica, Jonas tornava sempre da una sessione di allenamento sulla R5 con mal di schiena."

Anche se le squadre sono sempre più orentate all'utilizzo di modelli aerodinamici, la bici da salita rappresenta un elemento importante nei grandi giri, dove le performance in montagna possono determinare il destino di un corridore.

Lo stesso Jonas Vingegaard ha anche fatto nuovamente riferimento al suo grave incidente alla Volta Paesi Baschi del 2024.

In un'intervista rilasciata a RMC Sport, il campione danese ha dichiarato che gli ci è voluto molto tempo per rimettersi in forma a causa delle conseguenze patite nella caduta.

Parigi Nizza, Catalunya e i grandi giri

Vingegaard è attualmente impegnato nella Parigi Nizza, la corsa di debutto di questa stagione 2026. Dopo la gara a tappe francese, che si concluderà domenica 15 marzo, il campione della Visma - Lease a Bike proseguirà la sua stagione con la Volta Catalunya, dal 23 al 29 marzo. In questa corsa, Vingegaard si scontrerà, tra gli altri, con Joao Almeida e Remco Evenepoel.

Quindi, il danese arriverà alla parte cruciale della sua stagione, il debutto al Giro d'Italia, dove punta a vincere la maglia rosa e completare la tripla corona, e il Tour de France.