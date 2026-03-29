Il Valsugana si è laureato campione d’Italia nel rugby femminile, conquistando lo scudetto della Serie A Élite con una prestazione dominante contro il Villorba. La finale, disputata allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, ha rappresentato una netta e convincente rivincita per la formazione padovana, che nelle due precedenti stagioni aveva perso proprio contro le trevigiane. La superiorità del Valsugana è stata evidente fin dai primi minuti di gioco.

L’avvio del match ha visto il Valsugana imporre immediatamente il proprio ritmo. Al terzo minuto, Vecchini ha marcato la prima meta, portando la squadra in vantaggio.

Il Villorba ha risposto con un piazzato di Capomaggi, fissando il punteggio sul 5-3. Tuttavia, la reazione è stata effimera: Ostuni Minuzzi ha firmato una meta che ha allungato il distacco a 12-3. Prima dell'intervallo, un'ulteriore trasformazione ha portato il Valsugana al riposo sul 20-3, consolidando un vantaggio significativo.

Il trionfo nel secondo tempo

La ripresa ha confermato la supremazia del Valsugana. Un piazzato ha portato il punteggio sul 23-3, ampliando ulteriormente il divario. Il Villorba ha subito un duro colpo al 65’ minuto, quando Copat è stata sanzionata con un cartellino giallo per falli ripetuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Il Valsugana ha saputo sfruttare al meglio questa situazione: Michela Sillari ha segnato una meta al 68’ (28-3), seguita al 75’ da un'altra meta frutto della collaborazione tra Sillari e Ostuni Minuzzi, che ha fissato il risultato finale sul 35-3.

Con questa vittoria autoritaria, il Valsugana ha conquistato lo scudetto, riscattando le precedenti sconfitte contro le campionesse uscenti.

La stagione 2025-2026: un campionato di alto livello

La Serie A Élite 2025-2026 di rugby a 15 femminile, 35ª edizione del campionato organizzato dalla Federazione Italiana Rugby, si è svolta dal 19 ottobre 2025 al 28 marzo 2026. Il torneo ha coinvolto otto squadre in una stagione regolare a girone unico e successivi play-off. La finale, il 29 marzo 2026 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, è stata trasmessa in diretta su Rai Sport. Il Valsugana ha dominato la stagione regolare con tredici vittorie, seguito dal Villorba. La promozione della giovane Neapolis ha garantito la presenza delle quattro maggiori città d’Italia (Roma, Napoli, Torino e Milano) nel massimo torneo.