Il Sei Nazioni 2026 si è concluso, portando significative modifiche nel ranking mondiale di rugby. L’Italia, nonostante la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Galles, è riuscita a mantenere la decima posizione nella classifica globale. Tuttavia, questa battuta d'arresto ha comportato una riduzione del margine di vantaggio rispetto alle squadre inseguitrici, rendendo la sua posizione più vulnerabile. L'aggiornamento del World Rugby Ranking riflette in modo puntuale i risultati dell'ultima giornata del prestigioso torneo europeo, che ha avuto un impatto particolarmente evidente nella fascia centrale della graduatoria internazionale.

Al vertice della classifica mondiale, il Sudafrica si conferma saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33. L’Irlanda ha consolidato il suo terzo posto grazie a un successo cruciale nell’ultimo turno, salendo a 89,07 punti. La Francia ha recuperato terreno, confermandosi quarta con 87,46 punti. L’Argentina mantiene la quinta posizione con 84,97 punti, mentre l’Inghilterra, pur registrando una leggera flessione, resta sesta con 83,91 punti. Subito dietro, completano la parte alta della classifica la Scozia, settima, l’Australia, ottava, e le Fiji, nona.

Italia decima, Galles in rimonta

L'aspetto più rilevante dell'aggiornamento riguarda la parte bassa della top ten.

L’Italia, a seguito della sconfitta contro il Galles, ha perso 1,45 punti, attestandosi a 79,64. Nonostante ciò, gli azzurri sono riusciti a conservare la decima posizione, ma il Galles si è avvicinato in modo sensibile. I gallesi, infatti, grazie alla vittoria sugli azzurri, hanno guadagnato una posizione, salendo all’undicesimo posto con 75,07 punti e superando il Giappone, ora dodicesimo. Questo scenario rende la situazione dell’Italia particolarmente delicata in vista dei prossimi impegni internazionali, con un margine sugli inseguitori che si assottiglia progressivamente.

Fuori dalla top ten, la Georgia mantiene la tredicesima posizione con 73,48 punti, seguita dall’Uruguay, quattordicesimo, e dagli USA, quindicesimi.

Non sono stati registrati altri cambiamenti di rilievo nelle posizioni immediatamente successive a queste.

Scenari Pre-Torneo e Dinamiche Attuali

Le proiezioni precedenti all’ultimo turno del Sei Nazioni avevano delineato scenari interessanti. L’Italia, ad esempio, avrebbe potuto raggiungere un massimo storico, posizionandosi al settimo posto, qualora avesse ottenuto una vittoria sulla Francia e la Scozia non avesse battuto il Galles con un ampio margine. Tuttavia, la sconfitta contro il Galles ha impedito agli azzurri di concretizzare questo potenziale miglioramento. Il Galles, d'altro canto, si trovava a rischio di scendere fino al quattordicesimo posto in caso di un'ulteriore sconfitta. La vittoria contro l’Italia ha invece permesso ai gallesi di risalire la classifica e di superare il Giappone, modificando significativamente le loro prospettive.

Il ranking mondiale di rugby si conferma, dunque, un sistema estremamente dinamico, dove la zona centrale della graduatoria è particolarmente sensibile ai risultati dei principali tornei. L’Italia dovrà ora prestare attenzione alle squadre che la tallonano, con il Galles in particolare che si mostra pronto ad approfittare di eventuali passi falsi nelle future competizioni internazionali.