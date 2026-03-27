George Russell ha espresso soddisfazione al termine delle prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1, sottolineando una giornata complessivamente positiva per il team Mercedes. Il pilota britannico ha evidenziato il buon lavoro svolto, pur riconoscendo la notevole competitività della McLaren, il cui ritmo ha sorpreso sul circuito di Suzuka. Russell ha dichiarato: «Nel complesso abbiamo avuto un buon venerdì, è stato un po’ sorprendente vedere il ritmo della McLaren, ma non c’è motivo di credere che non sia reale. Chiaramente abbiamo del lavoro da fare durante la notte per trovare il ritmo se vogliamo competere con loro domani.

Fortunatamente, abbiamo diverse aree in cui puntiamo a migliorare e speriamo di riuscirci durante la notte. Scopriremo a che punto siamo nelle qualifiche».

Il pilota Mercedes ha poi fornito alcune considerazioni tecniche sulle sfide del tracciato: «Ci sono un paio di punti sul giro singolo in cui siamo leggermente più lenti in curva, ma le Esses sono comunque estremamente impegnative e le velocità che stiamo raggiungendo a metà del rettilineo posteriore sono tra le più alte che abbiamo mai toccato». Queste osservazioni confermano la complessità del circuito giapponese e la necessità di ottimizzare ogni dettaglio per mantenere la competitività della monoposto.

Imprevisti e analisi delle sessioni

La giornata di venerdì a Suzuka è stata segnata da diverse interruzioni, specialmente nella seconda sessione di prove libere (PL2), che ha registrato ben quattro bandiere rosse. Tra gli episodi più significativi, l’incidente che ha coinvolto Liam Lawson, dal quale il pilota è fortunatamente uscito senza conseguenze. Russell ha commentato l'accaduto: «Innanzitutto, è bello vedere che Jack stava bene dopo l’incidente – è stato un impatto molto serio e spero che possa tornare in macchina domani mattina».

Nonostante le difficoltà e le interruzioni, Russell ha ribadito la sua fiducia nel potenziale della Mercedes. «Da parte nostra abbiamo avuto una giornata positiva – la macchina si è comportato bene, anche se sappiamo che il cambio di vento previsto per domani avrà un impatto», ha affermato.

Ha inoltre sottolineato la forza della concorrenza: «La McLaren sembra ancora una volta molto forte e c’erano diversi altri team competitivi sul giro singolo. È insolito vedere così tanti team così vicini, quindi dovremo dare il massimo per competere vicino alla testa. Se facciamo il lavoro che sappiamo di poter fare, sono fiducioso che potremo lottare per le prime due file in qualifica».

Prospettive per qualifiche e gara

Guardando alle qualifiche e alla gara di domenica, Russell ha evidenziato alcune incognite, legate sia alle condizioni meteo sia alla gestione degli pneumatici. «Considerate le interruzioni delle PL2, abbiamo ancora qualche incognita in vista della gara di domenica. Siamo riusciti a completare solo quattro giri con le gomme Hard.

Abbiamo quindi pochi dati su cui lavorare in termini di degrado e di possibile graining su quella mescola», ha spiegato il pilota. Ha anche menzionato una minaccia di pioggia per il giorno della gara, che «potrebbe rendere le cose interessanti». L'aspetto più importante del venerdì, tuttavia, è stato il buon livello di competitività a livello di cronometraggio, che offre una solida base per il prosieguo del weekend.

Il team Mercedes si prepara, quindi, a una notte di lavoro intenso per affinare la monoposto in vista delle qualifiche, con l’obiettivo di confermare i progressi e di lottare per le posizioni di vertice contro una concorrenza sempre più agguerrita sul circuito di Suzuka.