Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del prestigioso torneo WTA 1000 di Miami, e la bielorussa Aryna Sabalenka si conferma la regina indiscussa del circuito. Grazie alla sua straordinaria vittoria nel Sunshine Double, Sabalenka consolida ulteriormente la sua posizione di leader mondiale, ampliando il divario sulle dirette inseguitrici. Sul secondo gradino del podio si attesta la kazaka Elena Rybakina, seguita dall'americana Coco Gauff, che ha raggiunto la finale a Miami, dove è stata sconfitta proprio da Sabalenka.

Perde una posizione la tennista italiana Jasmine Paolini, che in questa settimana si trova all'ottavo posto della classifica.

La giocatrice toscana non è riuscita a replicare l'ottima semifinale raggiunta nell'edizione precedente del torneo in Florida, un risultato che ha avuto un impatto negativo sul suo punteggio. A completare la top-10 mondiale troviamo la polacca Iga Swiatek (n.4), che sta attraversando un periodo meno brillante, le statunitensi Jessica Pegula (n.5) e Amanda Anisimova (n.6), l'ucraina Elina Svitolina (n.7), la canadese Victoria Mboko (n.9) e la russa Mirra Andreeva (n.10).

Le tenniste italiane nel ranking WTA

La situazione delle altre tenniste italiane nel ranking mondiale WTA si presenta meno rosea, evidenziando una presenza limitata nelle posizioni di vertice. Oltre a Jasmine Paolini, unica rappresentante azzurra nella top-10, l'unica altra italiana a figurare tra le prime cento è Elisabetta Cocciaretto, che occupa la posizione numero 43 e si conferma la seconda giocatrice italiana.

Per individuare ulteriori atlete tricolori, è necessario scendere significativamente nella graduatoria, con Lucrezia Stefanini che si posiziona al numero 148. Complessivamente, solo due tenniste italiane sono presenti nella prestigiosa top-100.

Il sistema di calcolo del ranking WTA

Il ranking WTA si basa su un sistema di calcolo automatico, noto come rolling a 52 settimane, che valuta i migliori risultati ottenuti dalle giocatrici. Per il singolare, vengono considerati i punteggi di un massimo di diciotto tornei (o diciannove, qualora si partecipi alle WTA Finals), mentre per il doppio si prendono in esame i dodici migliori risultati. I punti vengono assegnati in base al progresso nei vari eventi, con un'enfasi particolare sui quattro tornei del Grande Slam, considerati obbligatori, e sui sei WTA 1000 Mandatory.

Anche le WTA Finals sono un torneo bonus che contribuisce significativamente al punteggio. Questo meccanismo premia la costanza delle prestazioni e la capacità di eccellere negli appuntamenti più importanti del calendario tennistico.

L'aggiornamento del 30 marzo 2026 conferma Aryna Sabalenka al primo posto con un totale di 11.025 punti. Seguono Elena Rybakina con 8.108 punti e Coco Gauff con 7.278. Jasmine Paolini, con i suoi 3.907 punti, dovrà affrontare le prossime sfide con l'obiettivo di recuperare posizioni nella classifica mondiale.