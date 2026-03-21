La giornata di sabato 21 marzo propone un ricco palinsesto sportivo in TV e streaming. L'evento clou è la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento ciclistica della stagione (maschile e femminile), tra gli appuntamenti internazionali più attesi.

Per i motori, il Gran Premio del Brasile di MotoGP offre qualifiche e Sprint Race. Nel tennis, il Masters 1000 di Miami vedrà il debutto di Jannik Sinner, reduce dal successo a Indian Wells. Ai Mondiali Indoor di atletica, l'Italia punta su Zaynab Dosso e Nadia Battocletti per le medaglie.

Sport invernali e altre discipline

Il programma include diverse discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino con discese libere a Lillehammer (Laura Pirovano per la Sfera di Cristallo), il biathlon con inseguimenti a Oslo, e le semifinali dei Mondiali di curling femminile. Completano snowboard, skicross, salto con gli sci e sci di fondo.

Altre discipline includono: nuoto, badminton, triathlon, judo, Formula E, sci alpinismo, golf, MMA, volley, pallanuoto. Il calcio è ampiamente presente con Serie A, B, C, calcio femminile e campionati esteri (Premier League: Brighton-Liverpool; Liga spagnola). Da seguire anche Milan-Torino. Completano pallavolo femminile, NBA e rugby.

Copertura TV e streaming

La copertura degli eventi inizia dalle 02:00 e prosegue fino a tarda serata, con un calendario dettagliato per seguire in diretta e streaming una vasta gamma di discipline. La programmazione spazia da curling, triathlon, snooker, calcio, motori e sport invernali. La varietà e qualità degli eventi rendono la giornata di sabato 21 marzo interessante per gli appassionati, che potranno scegliere tra le principali competizioni internazionali e nazionali trasmesse su TV e piattaforme streaming.