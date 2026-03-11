Il Safari Rally Kenya si prepara ad accendere i motori questo fine settimana, con la competizione che prenderà il via da Nairobi per poi dirigersi verso Naivasha. L'evento segna il terzo appuntamento del Mondiale Rally, e la scuderia Toyota si presenta come la principale favorita, forte dei risultati conseguiti nelle ultime due gare e del ritorno in gara di Sébastien Ogier.
Programma e protagonisti del Safari Rally Kenya
Il Rally Safari Kenya si articolerà da giovedì a domenica. La partenza è fissata a Nairobi, con un trasferimento che condurrà i piloti verso Naivasha.
La Toyota parte con i favori del pronostico, forte delle recenti prestazioni di piloti come Oliver Solberg ed Elfyn Evans. Quest'ultimo, attuale leader della classifica generale, ha ottenuto un secondo posto a Montecarlo e una vittoria in Svezia. A rafforzare ulteriormente la squadra, fa il suo ritorno Sébastien Ogier, assente nel precedente round svedese.
Condizioni meteo e sfide del percorso
Le condizioni meteorologiche rappresentano un'incognita di rilievo. La presenza di pioggia e il rischio di forature, legate anche agli pneumatici Hankook, potrebbero rivelarsi fattori decisivi, capaci di stravolgere gli equilibri della gara. Il percorso del Safari Rally, caratterizzato da tratti rocciosi, sabbiosi e da un'imprevedibilità intrinseca, impone modifiche specifiche alle vetture.
Tra queste, l'adozione di snorkel per affrontare con maggiore sicurezza i tratti fangosi o gli attraversamenti d'acqua.
La strategia di Toyota nel contesto del WRC
La Toyota Gazoo Racing WRT mira a consolidare il proprio ruolo di protagonista anche in Kenya, dopo aver già collezionato risultati di rilievo nelle prime due tappe stagionali, Montecarlo e Svezia. Il Safari Rally Kenya, terzo round del Campionato del Mondo Rally FIA, si svolgerà dal 12 al 15 marzo, con il quartier generale stabilito a Naivasha. Il percorso prevede venti prove speciali, per un totale di 350,52 chilometri cronometrati, mettendo alla prova la resistenza e l'abilità dei concorrenti.