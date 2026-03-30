Il Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale di Formula Uno 2026, è stato teatro di un grave incidente che ha coinvolto i piloti Oliver Bearman e Franco Colapinto. L’episodio si è verificato in prossimità della Spoon Curve, quando Colapinto ha rallentato bruscamente a causa della ricarica della Power Unit. Bearman, nel tentativo di evitarlo, è finito sull’erba, schiantandosi con una decelerazione di ben 50G. L’accaduto ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza in pista, portando Carlos Sainz a esprimere posizioni molto critiche.

Sainz, pilota della Williams e da sempre particolarmente attento alle questioni legate alla sicurezza, ha commentato l’incidente con preoccupazione. “Non l’ho visto direttamente, ma posso solo immaginare cosa sia successo”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Ci sono stati molti momenti critici nei primi tre giri, mentre tutti cercavamo di gestire le nostre energie finché i nostri sistemi non si adattavano alle velocità che abbiamo con il pulsante boost, o anche senza usarlo. A volte il motore ti dà molta più velocità rispetto a chi ti precede, a seconda di quanta energia abbia l’altro”.

Le ferme critiche di Sainz ai regolamenti attuali

Il pilota spagnolo ha sottolineato come l’incidente fosse, a suo avviso, prevedibile.

“Era solo questione di tempo prima che si verificasse il primo grande incidente”, ha affermato. Pur non volendo giudicare l’operato di Franco Colapinto, Sainz ha evidenziato che “indipendentemente da questo, questo tipo di incidenti succederà spesso con questo insieme di regolamenti”. Il problema principale, secondo Sainz, risiede nell’ascoltare esclusivamente le esigenze dei team, trascurando il punto di vista dei piloti. “Questo è il problema quando si ascoltano solo i team: penseranno che le gare vadano bene perché magari si divertono a guardarle in TV”, ha spiegato. “Ma dal punto di vista di un pilota, quando stai correndo e ti rendi conto che possono esserci 50 km/h di differenza di velocità, quello in realtà non è correre.

Non credo esista una categoria al mondo con queste velocità che abbiamo mentre lottiamo l’uno con l’altro, ed è proprio lì che possono succedere grossi incidenti, perché ti colgono di sorpresa: difendi tardi, vieni raggiunto dall’auto che ti è dietro”.

Richieste e prospettive per un futuro più sicuro

Carlos Sainz ha concluso il suo intervento con un appello per un cambiamento significativo. “Spero davvero che ci ascoltino e che si concentrino sui feedback che abbiamo dato, invece di ascoltare solo i team”, ha auspicato. Il pilota ha richiesto un “piano per Miami che migliori la situazione”, oltre a un piano per il medio termine dei regolamenti, per continuare a migliorarli. “Anche se non si può migliorare tutto per Miami, fare un buon passo avanti lì e poi un grande passo, non so se l’anno prossimo o più avanti nella stagione”, ha aggiunto, evidenziando l’urgenza di interventi concreti.

La gestione dell’energia e delle batterie emerge come una delle principali sfide per i piloti, che si trovano a dover affrontare situazioni imprevedibili in gara. Sainz ha ribadito come il sistema attuale richieda una combinazione di disciplina e istinto, elementi cruciali per la gestione efficace delle nuove tecnologie introdotte dal regolamento e per garantire la sicurezza in pista.