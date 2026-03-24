La scena del pattinaggio artistico mondiale si accende sull’O2 Arena di Praga, dove la gara femminile dei Campionati Mondiali 2026 promette emozioni e colpi di scena. Tutti gli occhi sono puntati su Kaori Sakamoto, la stella giapponese, che si presenta come la favorita indiscussa della rassegna. L’assenza di Alysa Liu, medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, spiana la strada alla nipponica, che si prepara a vivere quella che sarà l’ultima gara della sua straordinaria carriera.

Sakamoto, reduce da un argento olimpico ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato segnato da alcune imprecisioni nel programma libero, è determinata a chiudere in bellezza un percorso che l’ha vista protagonista assoluta sulla scena internazionale.

Questa "last dance" è la sua occasione per arricchire ulteriormente un palmarès già leggendario, a cui manca effettivamente solo la gioia più grande: il titolo olimpico. La sua risolutezza è palpabile mentre si prepara per questa sfida finale.

Le pretendenti al podio e le outsider

La competizione si preannuncia agguerrita, con un nutrito gruppo di talenti internazionali pronti a contendersi le posizioni di vertice. Tra le principali pretendenti al podio figurano le connazionali di Sakamoto: Ami Nakai, che ha conquistato un terzo posto ad Assago, e la sempre pericolosa Mone Chiba. Dagli Stati Uniti, Amber Glenn cercherà il riscatto dopo un programma corto olimpico sottotono, mentre Isabeau Levito arriva a Praga con la ferma intenzione di lasciarsi alle spalle un’Olimpiade più complessa.

Attenzione anche alle emblematiche sudcoreane Jia Shin ed Haein Lee, pronte a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Lara Naki Gutmann: l'opportunità italiana

L’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che affronta questi Campionati Mondiali con una prospettiva unica: quella di gareggiare a cuor leggerissimo, senza pressioni e con tantissimo da guadagnare. La pattinatrice trentina avrà l’onore di scendere in pista nell’ultimo gruppo di lavoro, un’occasione significativa per esprimere appieno il suo potenziale e dimostrare i progressi compiuti. Superare la soglia dei 70 punti nel programma corto e oltrepassare per l’ennesima volta quota 200 punti nel totale rappresenterebbe una vera e propria ciliegina sulla torta di una stagione già positiva.

Gutmann, consapevole di poter sfruttare la leggerezza mentale, punta a consolidare i risultati ottenuti durante l’anno e, perché no, a togliersi la soddisfazione di un piazzamento di prestigio tra le migliori atlete del mondo. La sua presenza nell’ultimo gruppo di lavoro è un chiaro riconoscimento del valore raggiunto e un’opportunità da cogliere fino in fondo.

La rassegna di Praga si configura dunque come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del pattinaggio di figura. Con Kaori Sakamoto pronta a scrivere l’ultimo, memorabile capitolo della sua carriera e Lara Naki Gutmann determinata a lasciare un segno importante, il ghiaccio dell’O2 Arena è pronto a ospitare uno spettacolo di grande intensità e bellezza.