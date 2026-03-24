La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2025-26 si avvia alla sua conclusione a Planica, in Slovenia. L'ultima tappa stagionale si tiene sul celebre trampolino Letalnica bratov Gorišek, teatro di un'atmosfera unica che unisce competizione e festeggiamenti popolari.

Planica: Epilogo di Stagione tra Sport e Tradizione

Planica, nota località delle Alpi Giulie, si trasforma a fine marzo in un vero e proprio luogo di culto per gli appassionati di salto con gli sci. L'evento non è solo l'epilogo agonistico, ma anche una sentita festa popolare che attira migliaia di persone, creando un clima di “rompete le righe” e “liberi tutti”.

Questa sensazione di liberazione collettiva va oltre la semplice conclusione di un campionato, richiamando l'entusiasmo della fine di un impegno importante.

Il Trampolino dei Record: Letalnica bratov Gorišek

Il titanico trampolino Letalnica bratov Gorišek (HS240) è un impianto leggendario, celebre per aver ospitato ben cinquantanove competizioni di volo e per essere stato teatro di numerosi record mondiali. Tra il 1969 e il 2005, il primato è stato migliorato ventotto volte. Un momento storico recente è stato il 30 marzo 2025, quando Domen Prevc ha stabilito un nuovo record con un salto clamoroso di 254,5 metri. La prima gara mondiale su questo impianto risale al 26 marzo 1972, mentre la prima di Coppa del Mondo si tenne il 14 marzo 1987.

L'ultima gara registrata è del 30 marzo 2025.

Protagonisti e Statistiche della Coppa del Mondo

La tappa di Planica rappresenta la diciottesima della stagione. Negli ultimi dieci anni, il podio ha visto trionfare atleti del calibro di Peter Prevc, Robert Kranjec, Stefan Kraft, Kamil Stoch, Markus Eisenbichler, Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger, Žiga Jelar, Marius Lindvik, Timi Zajc, Daniel Huber, Anže Lanišek e Domen Prevc. Tra gli uomini ancora in attività, spiccano per numero di podi Stefan Kraft (7), Ryoyu Kobayashi (6), Simon Ammann (6), Anže Lanišek (5) e Johann Andre Forfang (5).

Podi e Vittorie per Nazione

La Slovenia domina la classifica per nazioni con 36 podi (12 vittorie, 15 secondi posti, 9 terzi), seguita da Austria (31 podi, 12 vittorie), Germania (27 podi, 8 vittorie), Norvegia (24 podi, 5 vittorie), Giappone (17 podi, 6 vittorie) e Polonia (16 podi, 6 vittorie).

Seguono Finlandia (13 podi, 6 vittorie), Svizzera (8 podi, 2 vittorie), Cechia (3 podi, 1 vittoria), Svezia (1 podio, 1 vittoria), Italia (1 podio) e Russia (1 podio).

La Presenza Italiana a Planica

Per quanto riguarda gli atleti italiani in attività, Alex Insam ha superato le qualificazioni in 7 occasioni su 8, entrando cinque volte nei primi trenta e ottenendo come miglior risultato un 15° posto il 24 marzo 2017. Giovanni Bresadola ha superato 2 qualificazioni su 3, con tre ingressi nei primi trenta e un miglior piazzamento al 23° posto il 1 aprile 2023. Infine, Francesco Cecon ha superato una delle due qualificazioni, con un miglior risultato di 33° posto il 28 marzo 2025, senza però accedere ai primi trenta.