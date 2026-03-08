L'Austria ha trionfato nel Super Team maschile di salto con gli sci disputato a Lahti, Finlandia. Il duo austriaco, composto da Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, ha conquistato la vittoria con un punteggio complessivo di 858,6 punti. Al secondo posto si è classificata la Slovenia (836,8 punti), mentre una sorprendente Finlandia ha conquistato il terzo gradino del podio con 805,3 punti. L'Italia, purtroppo, è stata eliminata a metà gara.

Il dominio austriaco e la rimonta finlandese

La squadra austriaca ha dimostrato una netta superiorità fin dalle prime fasi della competizione, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con l'elevato punteggio di 858,6.

La Slovenia, rappresentata da Anze Lanisek e Domen Prevc, ha ottenuto un solido secondo posto con 836,8 punti. La vera sorpresa della giornata è arrivata dalla Finlandia: grazie alle prestazioni di Niko Kytosaho e Antti Aalto, la squadra di casa ha totalizzato 805,3 punti, tornando a conquistare un podio in una gara a squadre dopo oltre sedici anni di assenza.

L'Italia fuori dalla competizione

Per la squadra italiana, composta da Alex Insam e Francesco Cecon, la competizione si è interrotta troppo presto. Con un punteggio di 462,6 punti, l'Italia si è classificata al nono posto, rimanendo esclusa dalla fase finale riservata alle prime otto squadre. La gara ha inoltre visto la squalifica del giapponese Ren Nikaido nella prima serie per sci sottopeso, un episodio che ha determinato l'esclusione del Giappone dalla competizione.

Contesto e prospettive future

Il risultato di Lahti conferma la continua forza dell'Austria nel panorama del salto con gli sci internazionale. La prestazione della Finlandia rappresenta un segnale incoraggiante per il movimento scandinavo, che ritrova così un ruolo di primo piano nelle competizioni a squadre. Per l'Italia, nonostante le buone performance individuali dei suoi atleti, la sfida nelle competizioni di squadra si conferma un banco di prova importante per il futuro.