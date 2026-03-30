Il salto con gli sci italiano ha archiviato la stagione 2025-2026 senza particolari acuti, ma con segnali incoraggianti che proiettano il movimento verso il prossimo quadriennio olimpico. Il bilancio complessivo non è stato eclatante, né del tutto deficitario: un inverno di transizione, caratterizzato dalla crescita di giovani promettenti che rappresentano la base per le sfide future, in particolare in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030.

Le nuove promesse: Zanitzer e Cecon

Tra le note più liete spicca Martina Zanitzer, che ha confermato il proprio talento e il potenziale su cui investire.

La ventenne friulana ha saputo imporsi nel massimo circuito, entrando a più riprese tra le prime trenta. Un progresso significativo che suggerisce un percorso di ulteriore miglioramento, considerando che i suoi cicli olimpici di riferimento saranno quelli del 2030 e del 2034. Dal Friuli Venezia Giulia arriva anche l'altra rivelazione, Francesco Cecon. Il ventiquattrenne figlio d'arte è finalmente riuscito a conquistare i primi punti in Coppa del Mondo, superando le incertezze del passato grazie a evidenti qualità atletiche. In una disciplina dove l'apice della carriera può arrivare anche tra i 30 e i 35 anni, Cecon ha tutto il tempo per costruire una carriera di rispetto, se adeguatamente supportato.

A loro si aggiunge Martina Ambrosi, che condivide con Cecon non solo l'anno di nascita, ma anche la capacità di migliorare progressivamente grazie a un costante e silenzioso lavoro.

Le punte azzurre tra solidità e ripartenze

Le figure di spicco del movimento tricolore hanno offerto prestazioni di solida continuità, ma senza i picchi desiderati. Annika Sieff si è dimostrata un manifesto di regolarità, entrando quasi sempre in zona punti. Tuttavia, la ventiduenne trentina sembra essersi stabilizzata nella fascia tra il 15° e il 30° posto. La domanda è se riuscirà a compiere il proverbiale scatto in avanti per scalare ulteriormente le classifiche, sfruttando un potenziale intravisto superiore al livello attuale.

Nel settore maschile, Alex Insam ha vissuto stagioni migliori, mentre Giovanni Bresadola è ripartito dopo un lungo stop per infortunio. Il trentino ha mostrato segnali di recupero, testimoniando la possibilità di tornare ai suoi livelli a partire dal 2026-2027. Grande assente della stagione è stata Lara Malsiner, ferma per un grave infortunio al ginocchio subito ad agosto 2025. L'auspicio è di rivederla presto in gara, al medesimo livello di costanza e competitività di Annika Sieff.

Il cammino verso Annecy 2030: sfide e opportunità

Il ciclo olimpico 2022-2026 si è concluso, ma le prospettive per il 2026-2030 non sono affatto negative. L'Italia del salto con gli sci esce dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la consapevolezza di essere ancora distante dalle superpotenze globali della disciplina.

Le uniche top ten sono state ottenute nelle prove a squadre, mentre individualmente il miglior risultato è stato il 13° posto di Annika Sieff sul trampolino grande. Nonostante ciò, il materiale umano su cui lavorare è presente e promettente. Il ritorno di Lara Malsiner sarà cruciale per rafforzare il settore femminile, affiancando la solidità di Sieff. Investire sui giovani talenti e supportare il recupero degli atleti più esperti sono le chiavi per permettere all'Italia di ritagliarsi un ruolo più significativo nel panorama internazionale, puntando a essere un solido componente del cast di supporto a livello globale in vista di Annecy 2030.