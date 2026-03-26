La “qualificazione infinita” di Planica, ultimo atto del weekend conclusivo della Coppa del Mondo di salto con gli sci, si è svolta in condizioni meteorologiche estremamente difficili. Fin dalla mattina, vento e neve hanno reso arduo lo svolgimento della sessione, ma il trampolino è riuscito comunque a portare a termine la competizione poco dopo mezzogiorno. A trionfare è stato Anze Lanisek, che si è imposto come favorito, mentre la squadra italiana ha dovuto fare i conti con una deludente esclusione.

Lanisek domina la qualificazione, Prevc e Embacher sul podio

Il saltatore sloveno Anze Lanisek ha conquistato la vittoria nella qualificazione, realizzando un impressionante salto di 211 metri dalla stanga 12 e totalizzando 242,5 punti. Questa performance lo proietta tra i principali candidati alla vittoria finale. Al secondo posto si è classificato Domen Prevc, che ha effettuato un salto di 234,5 metri dalla stanga 14. Il podio è stato completato dall'austriaco Stephan Embacher, giunto terzo con 230 metri e 239,7 punti dalla stanga 13, nonostante avesse lamentato un problema all’anca che lo ha costretto a zoppicare dopo l'atterraggio.

La classifica dei primi dieci e i momenti di tensione

La top ten ha visto al quarto posto Ren Nikaido (223 metri, 230,8 punti), seguito dallo svizzero Sandro Hauswirth quinto (223,5 metri, 228,2 punti).

Sesto si è piazzato l'austriaco Daniel Tschofenig (205 metri, 228,1 punti), settimo il tedesco Karl Geiger (209,5 metri, 224,8 punti) e ottavo il norvegese Johann Andre Forfang (223,5 metri, 223,7 punti). Hanno completato i primi dieci il finlandese Niko Kytosaho nono (213,5 metri, 223,2 punti) e il giapponese Naoki Nakamura decimo (205 metri, 221 punti).

La giornata è stata anche segnata da momenti di apprensione, in particolare per Ryoyu Kobayashi, che ha affrontato un atterraggio in condizioni particolarmente pericolose. Molti atleti, di fronte alle condizioni avverse, hanno scelto di limitarsi al minimo indispensabile per assicurarsi il passaggio del turno.

Fine stagione per l'Italia nel salto con gli sci

La qualificazione di Planica ha purtroppo decretato la fine della stagione per la squadra azzurra. Né Giovanni Bresadola, classificatosi 47° con 184,5 metri e 165,2 punti, né Alex Insam, 51° con 173,5 metri e 159,5 punti, sono riusciti a ottenere la qualificazione. Con i migliori trenta della classifica di Coppa del Mondo pronti a sfidarsi nella gara di domani, l'Italia non avrà più rappresentanti in questa fase finale, concludendo così la sua presenza visibile nel circuito per questa stagione.