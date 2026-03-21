Armand Duplantis ha conquistato il suo quarto titolo mondiale indoor nel salto con l’asta, trionfando nella finale di Torun, Polonia. Il fuoriclasse svedese, dopo il record mondiale di 6,31 metri stabilito a Uppsala poche settimane fa, ha scelto di concentrarsi sulla vittoria, assicurandosi la medaglia d’oro con 6,25 metri senza tentare un nuovo primato.

La gara ha visto un intenso duello con il greco Emmanouil Karalis, già argento mondiale all’aperto e secondo nella storia con 6,17 metri indoor. Dopo un errore a 6,00 metri, Karalis ha superato i 6,05.

Duplantis ha risposto con 6,10 e 6,15, costringendo il rivale a tentare i 6,20 (senza successo) e poi i 6,25. Duplantis, implacabile, ha superato i 6,25 al primo colpo, firmando il record dei campionati. Karalis si è arreso al secondo posto. La medaglia di bronzo è andata all’australiano Kurtis Marschall (6,00 metri, personale eguagliato). Il norvegese Sondre Guttormsen e lo statunitense Zachery Bradford si sono fermati a 5,95 metri.

Le voci dei protagonisti

Duplantis ha commentato: “Manolo ha saltato bene. Un altro oro, non posso lamentarmi”. Karalis ha aggiunto: “Ho messo sotto pressione il mio amico e abbiamo regalato uno spettacolo. Sono felice di essere parte della storia”. La sua prestazione, “incredibilmente impressionante” per concentrazione e forza mentale, conferma la sua superiorità tecnica e fisica come leader assoluto della specialità.

Contesto e futuro

La finale di Torun ha avuto un significato speciale per Duplantis, che proprio lì aveva stabilito il suo primo record mondiale sei anni fa. Questa volta, lo svedese ha rinunciato al sedicesimo record della carriera per stanchezza. “L’oro era la cosa più importante. Il prossimo tentativo di record sarà rimandato alla stagione all’aperto”, ha spiegato il suo entourage. Con questo successo, Duplantis raggiunge tredici ori tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, dimostrando una continuità di rendimento eccezionale. Il salto con l'asta maschile si conferma di alto livello, con Karalis avversario di valore e Marschall in crescita. Gli appassionati attendono la stagione all’aperto per nuovi limiti.