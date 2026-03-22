La mass start a Oslo Holmenkollen ha concluso la stagione di Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026 con una gara ricca di emozioni. Sulla pista norvegese, Sebastian Samuelsson ha conquistato una vittoria decisiva, precedendo il francese Eric Perrot e il norvegese Endre Strømsheim. L'evento è stato anche segnato dall'addio al biathlon dei fratelli Johannes e Tarjei Bø, figure iconiche della disciplina negli ultimi quindici anni.

La competizione ha visto i migliori atleti sfidarsi senza pressioni di classifica, dato che tutte le coppe di specialità e la sfera di cristallo generale erano già state assegnate a Eric Perrot.

Il francese, già certo della Coppa della partenza in linea, ha chiuso secondo, a soli cinque secondi da Samuelsson. Lo svedese ha gestito magistralmente il poligono (0+0+1+0) e ha mantenuto un ritmo elevato sugli sci, ottenendo la sua seconda vittoria stagionale.

Samuelsson trionfa a Oslo, podio per Perrot e Strømsheim

La mass start è iniziata con un ritmo controllato. Al primo poligono, Tommaso Giacomel ha commesso tre errori, scivolando in trentesima posizione. L'azzurro ha però messo in scena una rimonta notevole, risalendo all'ottavo posto finale grazie a una prestazione impeccabile nei successivi poligoni. Samuelsson, dopo un solo errore al terzo poligono, ha preso il comando nell'ultimo giro, lasciando Perrot all'inseguimento.

Strømsheim ha completato il podio, superando Sturla Holm Lægreid sull'ultima salita.

Lægreid, pur chiudendo quarto, si è assicurato la Coppa di specialità delle mass start, superando Perrot di un solo punto. Quentin Fillon-Maillet è arrivato quinto, seguito da Jakov Fak. Johannes Bø ha terminato settimo, penalizzato da quattro errori al tiro, mentre il fratello Tarjei, in recupero da un malanno, ha chiuso ventitreesimo. La forte rimonta di Giacomel, dopo un avvio difficile, ha evidenziato la sua resilienza, contribuendo a una stagione positiva per il biathlon italiano.

Il congedo dei fratelli Bø e il bilancio della stagione

La gara di Oslo ha segnato il congedo agonistico di Johannes e Tarjei Bø, figure simbolo del biathlon mondiale.

L'evento si è svolto in un clima celebrativo, con il pubblico norvegese che ha salutato i propri beniamini. Samuelsson ha rimarcato l'importanza della sua vittoria nel giorno dell'addio delle due leggende. La stagione si conclude con Eric Perrot vincitore della classifica generale e Lægreid campione della mass start, mentre Samuelsson si conferma tra i grandi protagonisti. Per l'Italia, il contributo di Tommaso Giacomel e Lukas Hofer è stato fondamentale. La Coppa del Mondo di biathlon maschile saluta Oslo con una gara che ha unito spettacolo, emozione e grandi risultati.