I San Antonio Spurs hanno conquistato un posto nei playoff NBA per la prima volta dal 2019, grazie a una rimonta spettacolare contro i Suns. Sotto di dieci punti a meno di cinque minuti dalla fine, la squadra texana ha ribaltato il risultato in casa, imponendosi 101-100 con un canestro decisivo di Victor Wembanyama sulla sirena. Questo successo segna un atteso ritorno nella post-season per la franchigia, assente dalla fase finale negli ultimi anni.

La serata NBA ha visto anche una prestazione storica di LeBron James, che ha eguagliato il record di Robert Parish per il maggior numero di partite giocate in regular season, raggiungendo quota 1.611 presenze.

A 41 anni, King James ha celebrato il traguardo con una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, consolidando il suo posto tra le leggende della pallacanestro mondiale.

Doncic trascina i Lakers, i Pistons continuano a vincere

Nel frattempo, Luka Doncic ha messo a segno 60 punti nella vittoria dei Lakers contro gli Heat a Miami (134-126), realizzando nove triple e firmando la sua seconda partita stagionale oltre quota cinquanta. Nonostante ciò, l’attenzione si è concentrata sul record di LeBron James. I Lakers, forti di otto vittorie consecutive, si mantengono saldamente al terzo posto nella Western Conference, alle spalle di Thunder e Spurs.

Nella Eastern Conference, i Pistons hanno proseguito la loro striscia positiva anche senza Cunningham.

Jalen Duren ha guidato la squadra con 24 punti e 11 rimbalzi nella vittoria sui Washington Wizards (117-95), consolidando il primato davanti ai Boston Celtics e preparandosi ai playoff previsti per metà aprile.

La stagione di rinascita dei San Antonio Spurs

La stagione 2025-26 ha segnato una significativa rinascita per gli Spurs, alla cinquantanovesima per la franchigia. Dopo un avvio da record (cinque vittorie consecutive) e la finale raggiunta nella NBA Cup, la squadra ha migliorato il proprio rendimento. Il 19 marzo 2026, San Antonio ha ufficialmente conquistato l’accesso ai playoff, interrompendo un digiuno dalla stagione 2018-19. Il cambio alla guida tecnica, con Mitch Johnson promosso head coach dopo l’addio di Gregg Popovich, ha infuso nuova energia e risultati concreti, culminati nella rimonta contro i Suns.