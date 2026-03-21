Genova, sabato 21 marzo – La seconda edizione della Milano-Sanremo femminile, nota come “Sanremo Women”, ha preso il via da Genova, accendendo i riflettori sulle speranze italiane riposte in Elisa Balsamo. La campionessa nazionale si presenta come la principale interprete azzurra in gara, assumendo un ruolo di spicco dopo il forfait forzato di un’altra grande favorita, Elisa Longo Borghini. Quest’ultima è stata costretta a rinunciare alla competizione a causa di un’infezione alle vie respiratorie, lasciando a Balsamo l’onere e l’onore di rappresentare le ambizioni tricolori in questa prestigiosa classica.

Il percorso iconico e le sfide decisive

Il tracciato della corsa, rimasto invariato rispetto all’edizione precedente, si estende per un totale di 156 chilometri, collegando la città di Genova a Sanremo. Il percorso è caratterizzato da una serie di asperità che, come da tradizione, promettono di essere decisive per l’esito finale della gara. Le salite iconiche di Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, la temibile Cipressa e il leggendario Poggio si susseguono negli ultimi cinquanta chilometri, creando un finale estremamente selettivo. L’arrivo è fissato nella storica via Roma a Sanremo, palcoscenico di innumerevoli epiloghi ciclistici.

Le protagoniste attese e il ruolo di Elisa Balsamo

Tra le atlete più attese, la favorita numero uno per la vittoria finale è Lorena Wiebes, che si presenta al via forte del successo ottenuto nell’edizione del 2025.

Accanto a lei, un’altra figura di spicco è Marianne Vos, ciclista di grande esperienza e talento, affiancata da Noemi Rüegg, pronta a dire la sua. In un contesto di corsa particolarmente dura e impegnativa, Demi Vollering potrebbe emergere come contendente principale, sfruttando le sue doti di scalatrice. Non mancano le outsider pronte a sorprendere: nomi come Puck Pieterse, Kim Le Court e Kasia Niewiadoma sono da tenere d’occhio, capaci di accendere la gara con attacchi inaspettati. In chiave italiana, con l’assenza di Longo Borghini che ha modificato gli equilibri, Elisa Balsamo rappresenta la principale speranza azzurra. Le sue caratteristiche la rendono una velocista capace di resistere efficacemente sulle salite più impegnative per poi giocarsi le sue carte nello sprint finale, un profilo ideale per un arrivo in via Roma.

Le ambizioni e le strategie in gara

Le analisi internazionali indicano che Elisa Balsamo giunge alla “Sanremo Women” con una forte determinazione a lasciare il segno in una classica di un giorno sul suolo italiano. Questo desiderio è particolarmente sentito dopo un inizio di stagione che non l’ha vista brillare appieno. Lo scorso anno, la ciclista italiana si classificò settima, un risultato che quest’anno intende migliorare significativamente, puntando a un piazzamento di assoluto rilievo. Le aspettative sono alte, e la sua capacità di tenere duro sulle salite per poi esprimere la sua potenza in volata sarà cruciale. D’altra parte, le dichiarazioni di Elisa Longo Borghini, sebbene assente, hanno contribuito a delineare uno scenario di gara potenzialmente “diverso e ancora più imprevedibile”.

Longo Borghini aveva ipotizzato la possibilità di attacchi anticipati, già sulla salita della Cipressa, suggerendo una corsa che potrebbe infiammarsi ben prima del previsto e promettendo battaglia fin dalle fasi cruciali del percorso.