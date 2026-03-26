Sara Curtis, la promessa del nuoto azzurro e velocista italiana, si è affermata come una vera e propria "regina d’America" nel panorama della NCAA. Ha condiviso il suo entusiasmante percorso e l'adattamento alla vita sportiva e accademica presso la University of Virginia (UVA) in un'intervista esclusiva. L'atleta ha dettagliato il suo arrivo negli Stati Uniti, l'intenso lavoro con il rinomato coach Todd De Sorbo e le sfide legate all'adattamento al sistema delle yard, offrendo una prospettiva autentica sulla sua duplice carriera tra sport di alto livello e studio universitario.

Il percorso tra successi europei e l'avventura americana

La stagione di Sara Curtis ha preso il via con una serie di brillanti successi, culminati in una pioggia di medaglie conquistate agli Europei in vasca corta di Lublino nel 2025. Questo trionfo ha preceduto il suo trasferimento oltreoceano, dove ha intrapreso gli studi in psicologia, integrandoli in un ambiente sportivo di indiscussa eccellenza. Il suo racconto offre una profonda immersione nel competitivo mondo della NCAA, descrivendo i frequenti viaggi intercontinentali, le sessioni di allenamento al fianco di campionesse del calibro di Kate Douglass e Gretchen Walsh, e la scoperta e padronanza di tecniche specifiche del nuoto, come le cruciali subacquee, fondamentali per le gare in vasca corta americana.

Potenziale inespresso: "Sto solo grattando la superficie"

Con grande entusiasmo, Curtis ha condiviso la sua esperienza nel nuovo contesto sportivo e accademico. Ha evidenziato la stimolante routine di lavoro quotidiano con coach De Sorbo, la convivenza e il confronto costante con atlete di altissimo livello, e la complessa ma gratificante gestione degli impegni accademici. Il suo allenatore, riconoscendo il vasto talento della giovane nuotatrice, ha espresso una previsione significativa: Sara sta ancora "grattando la superficie", un'affermazione che sottolinea il potenziale straordinario e ancora in gran parte inespresso della velocista italiana, promettendo ulteriori e brillanti sviluppi nella sua carriera.

La dinastia della Virginia e l'impronta di Sara Curtis

Il programma femminile di nuoto della University of Virginia è riconosciuto come una vera e propria dinastia nel panorama collegiale statunitense. La squadra ha consolidato la sua leadership vincendo ben sette titoli consecutivi nella Atlantic Coast Conference (ACC), un risultato che si è protratto fino a febbraio 2026. In questo contesto di eccellenza, Sara Curtis ha lasciato un'impronta indelebile, conquistando il suo primo titolo individuale ACC nei 50 stile libero. La sua performance eccezionale, con un tempo di 21.09, l'ha vista prevalere per un solo centesimo sulla compagna di squadra Anna Moesch, dimostrando la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Non solo, ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria della staffetta 400 misti, nuotando la frazione a dorso in un impressionante 50.07, un tempo che, se gareggiato individualmente, le avrebbe garantito il quarto posto nella gara specifica. Questi risultati evidenziano l'impatto immediato e significativo di Curtis nel competitivo ambiente NCAA e la sua straordinaria abilità di integrarsi e contribuire attivamente a un gruppo già vincente, elevando ulteriormente il livello della squadra.