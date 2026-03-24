La nazionale italiana di scherma si prepara per la Coppa del Mondo, in programma dal 26 al 29 marzo 2026. La maxi spedizione di 48 atleti sarà in tre città: Astana per la spada maschile e femminile, Tashkent per la sciabola femminile e Budapest per la sciabola maschile. L'Italia si presenta con ambizioni importanti e una rosa di nomi di primo piano.

Per la spada, sono stati convocati 24 atleti (12 uomini e 12 donne). Tra i protagonisti spiccano Matteo Galassi (ranking 5), Davide Di Veroli, Giulia Rizzi (ranking 2), Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo.

Per la sciabola, altri 24 convocati (12 uomini e 12 donne), con attenzione a Luca Curatoli, Michela Battiston e Mariella Viale. Le gare individuali e a squadre vedranno atleti con posizionamenti di rilievo internazionale.

Le squadre azzurre e lo staff tecnico

Ad Astana, la spada maschile schiererà Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli. La squadra femminile di spada sarà guidata da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis. A Tashkent, la sciabola femminile vedrà in pedana Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile e Claudia Rotili. A Budapest, la sciabola maschile sarà rappresentata da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini.

Ogni gruppo avrà uno staff tecnico: Diego Confalonieri (spada maschile), Dario Chiadò (spada femminile), Andrea Aquili (sciabola femminile) e Andrea Terenzio (sciabola maschile). Presenti anche medici, fisioterapisti e arbitri.

Risultati recenti e prospettive

La spedizione azzurra arriva a questa tappa dopo risultati di rilievo recenti. Nella Coppa del Mondo di apertura, la squadra femminile di spada ha conquistato il secondo posto a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, con Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Nel torneo maschile di sciabola, a Orano in Algeria, il quartetto Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri e Pietro Torre ha ottenuto la terza posizione, confermando la competitività. Questi risultati alimentano le aspettative per la trasferta tra Astana, Tashkent e Budapest, dove l’Italia punta a confermare il proprio ruolo di protagonista mondiale.