Sono otto le spadiste azzurre che hanno conquistato un posto nel tabellone principale della Coppa del Mondo di scherma in corso ad Astana, in Kazakhstan. Un risultato significativo che vede la Nazionale italiana ben rappresentata. Quattro di queste atlete – Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk – avevano già assicurato la loro partecipazione grazie all'eccellente posizione nel ranking mondiale. A loro si sono unite Carola Maccagno e Alice Clerici, protagoniste di una brillante fase a gironi: Maccagno ha dominato con sei vittorie su sei assalti, mentre Clerici ha dimostrato grande solidità con cinque successi e una sola sconfitta.

L'accesso al tabellone principale è stato poi garantito anche da Gaia Caforio e Roberta Marzani, emerse dagli assalti preliminari. Particolarmente avvincente è stato il derby italiano che ha visto Roberta Marzani prevalere su Lucrezia Paulis con un emozionante 15-14, deciso all'ultima stoccata. Meno fortuna per Federica Isola, che ha visto sfumare la qualificazione nell'ultimo assalto, sconfitta 15-10 dall'americana Margherita Guzzi Vincenti. Nelle fasi precedenti, si erano fermate le speranze di Gaia Traditi e Nicol Foietta.

Il valore delle spadiste azzurre e la prova maschile

Il notevole numero di atlete italiane qualificate ad Astana sottolinea la profondità e la competitività del movimento schermistico nazionale.

Le eccellenti prestazioni mostrate sia nelle fasi a gironi che negli assalti preliminari hanno permesso a ben otto rappresentanti di accedere alla fase clou della competizione, confermando il valore della spada femminile italiana a livello internazionale. La giornata di gare vedrà non solo la continuazione della prova individuale femminile, ma anche l'inizio della competizione maschile, dove l'Italia sarà rappresentata da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco.

Il recente successo a squadre e gli Europei di Genova

Questo importante risultato individuale si inserisce in un periodo di successi per la Nazionale femminile di spada, che ha recentemente conquistato un secondo posto nella prova a squadre della Coppa del Mondo a Wuxi, in Cina.

Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk ha dimostrato grande forza, superando avversarie come Romania, Ucraina e Stati Uniti, prima di cedere in finale contro la Polonia. Questo podio, il terzo stagionale nelle competizioni a squadre, rafforza ulteriormente la solidità e le ambizioni del gruppo azzurro, che ora rivolge la sua attenzione ai prossimi Europei. L'appuntamento continentale è fissato a Genova, con le gare in programma dal 14 al 19 giugno, dove le italiane cercheranno di confermare il loro ottimo stato di forma.