Ad Alessandria, domenica 8 marzo, Alex Schwazer ha fatto il suo ritorno agonistico ai Campioni Italiani di marcia, affrontando la nuova distanza della mezza maratona (21,097 km). La sua prova, tuttavia, si è interrotta dopo circa undici chilometri a causa di una penalità tecnica.

Una gara carica di attese

Il rientro di Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, era uno degli eventi più attesi della giornata. La competizione maschile si è svolta su un circuito cittadino di un chilometro attorno allo stadio comunale, da ripetere ventuno volte.

Schwazer, tesserato per l’Atletica San Biagio, si è immediatamente inserito nel gruppo di testa, affiancando Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino.

Penalità e ritiro

La gara è proseguita con Schwazer in scia ai leader. Tuttavia, al passaggio dei due cartellini gialli, è sopraggiunta la terza proposta di squalifica. Tre minuti di penalità hanno irrimediabilmente compromesso la sua posizione, costringendo l'atleta altoatesino al ritiro dopo aver percorso circa undici chilometri.

Nel frattempo, Riccardo Orsoni si è aggiudicato il titolo italiano maschile con il tempo di 1h24’25”. La gara femminile è stata dominata da Sofia Fiorini, che ha concluso la sua prova in 1h34’15”.

Il contesto e il significato del rientro

Il ritorno di Schwazer assumeva un significato che andava oltre la semplice partecipazione. Rappresentava il simbolo di una storia sportiva e personale complessa, segnata da squalifiche e battaglie giudiziarie. La sua presenza in gara ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione, ma il risultato finale – penalità e ritiro – ha sottolineato quanto la tecnica rimanga un elemento fondamentale, anche per un atleta del suo calibro.

Il percorso post-squalifica

Schwazer aveva già ripreso a gareggiare dopo la fine della squalifica nel luglio 2024, partecipando a eventi non ufficiali. Tra questi, una gara ad Arco di Trento e un record europeo master sui 10.000 metri in pista a Bolzano. Il suo impegno ad Alessandria segnava quindi il primo impegno ufficiale in una rassegna tricolore dopo la lunga assenza.