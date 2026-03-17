Saranno diciannove gli atleti italiani impegnati nelle finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L'evento si terrà sulle nevi norvegesi di Kvitfjell (prove veloci) e Hafjell (prove tecniche), dal 19 al 25 marzo. La tappa conclusiva del Circo Bianco è riservata ai migliori venticinque delle classifiche di specialità, con l'aggiunta di wild card per gli ori olimpici di Milano Cortina e i campioni mondiali juniores in carica.

Nel settore maschile, nove azzurri prenderanno il via. In discesa libera: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer.

Nel superG: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. Per il gigante: Alex Vinatzer. Nello slalom speciale: Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Le azzurre in gara

Tra le donne, dieci italiane saranno in gara, con l'assenza di Federica Brignone, che ha concluso anticipatamente la stagione. In discesa libera: Laura Pirovano, Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago. Nel superG: Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Asja Zenere. Nel gigante: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Laura Pirovano e Anna Trocker. Nello slalom speciale: Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker.

Anna Trocker ha ottenuto la qualificazione sia tra i rapid gates (slalom) che tra i pali larghi (gigante) grazie al suo doppio successo ai recenti Mondiali juniores di Narvik.

Questo la conferma come uno dei talenti emergenti dello sci alpino italiano.

Regolamento e possibilità aggiuntive

Il regolamento permette agli atleti con oltre 500 punti nella classifica generale di gareggiare anche in specialità per le quali non si sono qualificati direttamente. Questa opportunità riguarda Giovanni Franzoni e Laura Pirovano, che potrebbero quindi scegliere di partecipare anche al gigante, ampliando la presenza italiana.

Le finali norvegesi rappresentano un appuntamento di prestigio per lo sci alpino mondiale e per la squadra italiana, che si presenta numerosa e competitiva.