L'Italia femminile di sci alpino ha dimostrato la propria eccellenza ad Åre, collezionando numerosi podi e tre vittorie significative negli ultimi anni. Atlete come Sofia Goggia e Federica Brignone hanno lasciato un'impronta indelebile sulla prestigiosa pista svedese, confermando la forza e la continuità del movimento azzurro.

Una ricca storia di podi

Il percorso delle sciatrici italiane ad Åre vanta una lunga tradizione di successi. Il primo podio azzurro sulla pista svedese risale al 20 marzo 1993, con Deborah Compagnoni che conquistò un ottimo terzo posto nel superG.

Poche settimane dopo, il 27 marzo, la stessa Compagnoni si classificò seconda nel gigante. Nel 1995, Isolde Kostner salì sul terzo gradino del podio in discesa (17 febbraio), mentre il giorno seguente Compagnoni ottenne un altro terzo posto nel gigante.

Gli anni successivi hanno visto altre conferme: nel 2001 Kostner fu seconda in discesa (8 marzo), e nel 2002 replicò con un terzo posto nella medesima specialità (2 febbraio). Il 6 marzo 2003, il gigante regalò un doppio podio all'Italia, con Daniela Merighetti e Denise Karbon rispettivamente seconda e terza.

Successi più recenti e affermazioni

Il 19 febbraio 2005, Lucia Recchia si distinse con un terzo posto nel superG. Nel 2009, Nadia Fanchini conquistò un secondo posto in superG (12 marzo), mentre Manuela Moelgg fu terza nel gigante (14 marzo).

Federica Brignone ha iniziato la sua serie di successi ad Åre il 9 marzo 2012, con un terzo posto in gigante.

Ulteriori risultati di rilievo includono il secondo posto di Nadia Fanchini in gigante nel 2015 (13 marzo), e quello di Sofia Goggia in discesa nel 2018 (14 marzo). L'anno successivo, il 15 marzo 2018, Goggia conquistò la sua prima vittoria ad Åre vincendo il superG. Nel 2022, Brignone fu seconda in gigante (11 marzo), risultato replicato l'anno seguente (10 marzo). Le vittorie più recenti sono state siglate da Brignone stessa, che ha dominato il gigante il 9 marzo 2024 e ha nuovamente trionfato l'8 marzo 2025.

Le vittorie di Brignone e Goggia

Le tre vittorie più recenti ad Åre sono un chiaro indicatore della forza delle atlete italiane: il gigante del 9 marzo 2024 e quello dell’8 marzo 2025, entrambi vinti da Federica Brignone, e il superG del 15 marzo 2018, firmato da Sofia Goggia. Questi successi sottolineano la straordinaria continuità e la profonda competitività delle sciatrici italiane nel panorama internazionale dello sci alpino.