Gigante femminile VI: Chiara Mazzel in testa, Martina Vozza insegue

Nella mattinata di giovedì 12 marzo, durante la prima manche del gigante femminile categoria VI alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel si è portata al comando, seguita da vicino da Martina Vozza, entrambe in gara per l’Italia.

Prima manche: Mazzel al comando, Vozza in scia

Alle ore 9:00 è iniziata la prima manche del gigante femminile VI. Chiara Mazzel ha preso il comando con un vantaggio netto, mentre Martina Vozza si è piazzata subito dietro. In particolare, Mazzel ha fatto segnare un tempo di riferimento che le ha permesso di andare al comando con un margine significativo, mentre Vozza si è classificata al sesto posto provvisorio, a pochi secondi dalla leader.

Classifica provvisoria e prospettive

La classifica provvisoria della prima manche vede in testa l’austriaca Veronika Aigner, seguita da Chiara Mazzel, con un distacco di circa tre secondi. Martina Vozza è sesta, a circa sette secondi dalla vetta, ma resta in piena corsa per le medaglie nella seconda manche. Chiara Mazzel, già vincitrice di tre medaglie in questa edizione dei Giochi, si conferma una delle principali protagoniste azzurre. Martina Vozza, pur con un ritardo, è ben posizionata per tentare il colpo nella seconda manche.

Dettagli della prima manche

