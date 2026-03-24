Le azzurre Lara Della Mea e Anna Trocker sono pronte a scendere in pista per lo slalom femminile di Hafjell, appuntamento cruciale delle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Le due atlete italiane affronteranno i pali stretti in Norvegia con l'obiettivo di conquistare un piazzamento di rilievo, misurandosi con alcune delle migliori interpreti della specialità.

Lara Della Mea gareggerà con il pettorale numero 10, mentre Anna Trocker indosserà il pettorale numero 24. La giornata di gara prevede la prima manche alle ore 10.30 e la seconda manche alle ore 13.30.

Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD e in streaming su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale online per seguire ogni momento della competizione.

Orari di partenza delle azzurre e startlist

Gli appassionati potranno seguire da vicino le partenze delle atlete italiane: Lara Della Mea è attesa al cancelletto intorno alle ore 10:42, mentre Anna Trocker prenderà il via circa alle ore 11:01. La startlist della gara presenta nomi di spicco del circuito internazionale, tra cui Katharina Truppe, Wendy Holdener, Lara Colturi, la fuoriclasse Mikaela Shiffrin e Lena Duerr. Le italiane cercheranno di inserirsi tra le protagoniste della giornata, sfruttando al meglio le loro posizioni di partenza.

L'ordine dei pettorali delle prime ventiquattro atlete vede: Katharina Truppe (1), Wendy Holdener (2), Lara Colturi (3), Emma Aicher (4), Paula Moltzan (5), Mikaela Shiffrin (6), Camille Rast (7), Lena Duerr (8), Dzenifera Germane (9), Lara Della Mea (10), Marion Chevrier (11), Anna Swenn-Larsson (12), Katharina Huber (13), Cornelia Oehlund (14), Sara Hector (15), Eliane Christen (16), Katharina Gallhuber (17), Melanie Meillard (18), Hanna Aronsson Elfman (19), Laurence St-Germain (20), Caitlin McFarlane (21), Zrinka Ljutic (22), Marie Lamure (23) e Anna Trocker (24). Questo schieramento iniziale potrebbe influenzare le condizioni della pista e le strategie di gara.

Dove seguire la gara: diretta tv e streaming

La copertura mediatica dell'evento è estesa per garantire la massima visibilità. La diretta tv sarà assicurata da RaiSportHD. Per lo streaming, gli spettatori avranno a disposizione diverse opzioni: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. Inoltre, una diretta testuale online fornirà aggiornamenti in tempo reale, permettendo di non perdere nessun dettaglio delle discese delle azzurre.

Le finali della Coppa del Mondo rappresentano un momento cruciale per le atlete, che puntano a concludere la stagione con una prestazione di alto livello. Il tracciato norvegese di Hafjell, noto per aver ospitato importanti eventi internazionali, è una pista tecnica e impegnativa, ideale per mettere in risalto le abilità delle migliori slalomiste del circuito.