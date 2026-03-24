A Schladming, in Austria, si è svolto il gigante femminile valido per le Finali di Coppa Europa 2026 di sci alpino. La competizione ha visto trionfare Sue Piller, che ha tagliato il traguardo con un tempo complessivo di 2:32.91. L'atleta ha preceduto di 0,30 secondi la svedese Sophie Nyberg, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla svizzera Dania Allenbach, che ha accusato un ritardo di 0,96 secondi dalla vincitrice.

La giornata si è rivelata complicata per Alice Pazzaglia, attuale leader della classifica generale. Dopo aver commesso un grave errore nella prima manche, che le ha fatto accumulare oltre cinque secondi di svantaggio e la 32ª posizione provvisoria, Pazzaglia ha preso la decisione strategica di non partecipare alla seconda manche.

Questa scelta le ha permesso di conservare un solido vantaggio di 94 punti nella graduatoria generale, a una sola gara dal termine della stagione. L'atleta stessa ha espresso fiducia, affermando che per la conquista matematica del titolo «manca solo il 'nero su bianco'».

La performance delle italiane e la leadership di Pazzaglia

Tra le atlete italiane in gara, la migliore è stata Ilaria Ghisalberti, che ha concluso la sua prova al quarto posto, con un distacco di 1,61 secondi da Sue Piller. Una buona prestazione è stata registrata anche da Sophie Mathiou, che si è classificata sesta a 2,35 secondi dalla vetta, mentre Laura Steinmair ha chiuso la gara in tredicesima posizione, con un ritardo di 2,77 secondi.

Nonostante l'esito del gigante, la classifica generale vede ancora saldamente al comando Alice Pazzaglia, grazie ai punti preziosi accumulati nelle precedenti tappe del circuito.

Il contesto della Coppa Europa 2025-26

La stagione 2025-26 della Coppa Europa di sci alpino rappresenta la 55ª edizione consecutiva di questa importante competizione, organizzata dalla Federazione Internazionale Sci (FIS). Il calendario stagionale, inaugurato a novembre a Levi, in Finlandia, si avvia alla sua conclusione proprio a Schladming, in Austria. Nel panorama femminile, Alice Pazzaglia si conferma la leader indiscussa della classifica generale con 886 punti, dopo trenta delle trentadue gare previste. Tra le specialiste del gigante, spicca il nome di Dania Allenbach.

Per quanto riguarda il medagliere per nazioni, la Svizzera detiene la prima posizione con 21 ori, seguita dall'Italia, che si conferma tra le nazioni protagoniste con un totale di 12 vittorie complessive.