Domani, martedì 24 marzo, la pista di Hafjell a Lillehammer ospiterà lo slalom speciale femminile, evento valido per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Questa gara, che chiude la stagione, vedrà in pista due atlete azzurre: Lara Della Mea e la giovane Anna Trocker.

Programma e Copertura Televisiva

La prima manche è in programma alle ore 10.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.30. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN.

OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale.

Le Protagoniste e i Pettorali Azzurri

La startlist dello slalom di Lillehammer include le migliori specialiste mondiali. I riflettori sono puntati sulla statunitense Mikaela Shiffrin e sulla tedesca Emma Aicher, in lotta per la Sfera di Cristallo. Tra le italiane, Lara Della Mea partirà con il pettorale numero 10. La campionessa mondiale juniores Anna Trocker avrà il numero 24.

La Sfida per la Coppa e le Aspirazioni Italiane

Il duello per la classifica generale di Coppa del Mondo è ancora aperto. Mikaela Shiffrin guida con 45 punti di vantaggio su Emma Aicher, a due gare dalla conclusione della stagione. L'Italia, pur non avendo ambizioni di vertice in questa specialità, punta a un buon piazzamento con Lara Della Mea.

Per Anna Trocker, la partecipazione è un'opportunità preziosa, ottenuta tramite wild card come campionessa mondiale juniores, permettendole di gareggiare senza pressione.

Il Percorso della Stagione 2025-2026

La Coppa del Mondo femminile 2025-2026 è iniziata il 25 ottobre 2025 a Sölden e si concluderà il 25 marzo 2026 a Lillehammer, con le finali che includono lo slalom speciale femminile. La stagione ha visto 37 gare complessive, di cui dieci slalom, toccando diverse tappe italiane come Tarvisio, Kronplatz e Val di Fassa.