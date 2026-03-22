A Lillehammer prende il via il SuperG maschile, l'ultima gara veloce delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Gli azzurri sono pronti a giocarsi le proprie carte in questa decisiva competizione.

Cinque gli atleti italiani al cancelletto di partenza: Christof Innerhofer (pettorale 3), veterano della squadra, per cui potrebbe essere l'ultima gara a Lillehammer; Mattia Casse (pettorale 5); Giovanni Franzoni (pettorale 6), tra i favoriti per un piazzamento di prestigio; Dominik Paris (pettorale 13), che punta a confermare il successo ottenuto ieri in discesa; e Guglielmo Bosca (pettorale 18).

Il contesto della gara

La Coppa di specialità è già stata assegnata allo svizzero Marco Odermatt, ma la battaglia per le restanti posizioni del podio è ancora aperta e si preannuncia avvincente.

Tra i principali avversari figurano gli elvetici Marco Odermatt, Alexis Monney e Franjo Von Allmen; gli austriaci Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky e Raphael Haaser; e i norvegesi Fredrik Moeller e Adrian Sejersted. Ventisei atleti sono al via, con il campione del mondo juniores Victor Haghigat (Francia) a chiudere la lista di partenza.

La cronaca in tempo reale

La cronaca della gara è in continuo aggiornamento, con riferimenti temporali (es. 12:12, 12:16) che testimoniano l'intensità e i frequenti cambi al comando.

L'articolo è aggiornato in tempo reale, offrendo un quadro dinamico dell'andamento della prova.

La conclusione della stagione

Le finali di Lillehammer segnano la conclusione della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Il calendario maschile ha previsto trentotto gare complessive, di cui nove dedicate alla specialità del SuperG. Marco Odermatt si è confermato il grande protagonista di questa annata, consolidando la sua leadership con una serie impressionante di vittorie.