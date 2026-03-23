Saranno due gli atleti italiani a scendere in pista nel gigante maschile di Hafjell, valido per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla impegnativa pista norvegese, Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni rappresenteranno i colori azzurri tra i pali larghi, con l'obiettivo di concludere al meglio la stagione.

La partecipazione dei due sciatori è avvenuta con modalità differenti. Alex Vinatzer si è assicurato un posto tra i qualificati grazie alla sua posizione nella classifica di specialità, un privilegio riservato ai primi venticinque atleti della graduatoria.

Diversa la situazione per Giovanni Franzoni, che ha ottenuto l'iscrizione a questa prestigiosa gara di fine stagione grazie al raggiungimento della soglia dei cinquecento punti nella WCSL assoluta, un traguardo che gli ha permesso di affrontare questa prova come una sorta di "gara jolly" dopo aver già concluso i suoi impegni principali nelle discipline veloci.

Le ambizioni degli azzurri nel gigante

Le aspettative per i due atleti presentano sfumature diverse. Per Vinatzer, l'obiettivo dichiarato è un piazzamento nella top ten, un risultato che manca nel circuito maggiore dal 13 gennaio 2025, quando conquistò un ottavo posto a Val d’Isère. Questo dato evidenzia un periodo non particolarmente brillante per lo sciatore, che cercherà a Hafjell un riscatto.

Franzoni, come accennato, affronta questa gara con minore pressione, considerandola un'opportunità per esprimersi liberamente. Entrambi gli atleti sono chiamati a conquistare punti preziosi, tenendo presente che, nel contesto delle finali di Coppa del Mondo, solamente i primi quindici classificati riescono ad accedere alla zona punti.

La competizione si articolerà in due manche sulla pista di Hafjell. La prima manche è fissata per le ore 9:30, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12:30. La partenza degli atleti avverrà a intervalli di un minuto e trenta secondi, con una breve pausa tecnica di due minuti e quindici secondi prevista dopo il transito del quindicesimo concorrente, per garantire le migliori condizioni di gara.

Dettagli su orari, pettorali e copertura mediatica

Per quanto riguarda gli orari di partenza specifici dei due azzurri, Alex Vinatzer scenderà in pista con il pettorale numero nove, con il suo ingresso al cancelletto previsto per le ore 9:42. Giovanni Franzoni, invece, affronterà la discesa con il pettorale ventisette, e la sua partenza è programmata per le ore 10:10 e quarantacinque secondi. Il gigante maschile di Hafjell godrà di un'ampia copertura mediatica, permettendo agli appassionati di seguire l'evento. La diretta televisiva sarà assicurata da RaiSportHD, mentre per lo streaming saranno disponibili diverse piattaforme: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà inoltre disponibile una diretta testuale sul portale OA Sport.

Il programma dettagliato e la startlist ufficiale confermano la presenza dei principali protagonisti della stagione, tra cui spicca Marco Odermatt, che aprirà la gara con il pettorale numero uno. Questa competizione rappresenta l'ultimo appuntamento stagionale per Vinatzer e Franzoni, i quali puntano a chiudere la Coppa del Mondo con una prestazione di rilievo, lasciando un segno positivo.

Il contesto delle finali di Coppa del Mondo

Le finali di Coppa del Mondo costituiscono un momento culminante della stagione di sci alpino, dove gli atleti si confrontano al massimo livello contro i migliori specialisti del circuito. La presenza di Vinatzer e Franzoni in questa fase finale sottolinea la competitività della squadra italiana, anche in una stagione complessa. L'evento di Hafjell è particolarmente atteso dagli appassionati di sci, che potranno seguire ogni fase della gara grazie alla vasta copertura televisiva e streaming.