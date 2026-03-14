La 17enne altoatesina Anna Trocker ha ottenuto un prestigioso posto nelle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, in programma dal 21 al 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia. La sua qualificazione è stata sancita dalla doppia vittoria ai Mondiali juniores, dove si è imposta sia nello slalom gigante sia nello slalom speciale, guadagnandosi così la wild-card prevista dal regolamento per i campioni del mondo juniores.

Il percorso verso le Finali di Coppa del Mondo

Il regolamento delle Finali prevede la partecipazione delle migliori venticinque atlete per ciascuna specialità.

Sono inoltre ammesse le atlete con un punteggio superiore a cinquecento punti nella classifica generale (se non già qualificate), la campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 (se non rientrante nella top-25) e, come nel caso di Trocker, la campionessa del mondo juniores. Grazie ai suoi due titoli iridati, la giovane atleta ha ottenuto un accesso diretto alla chiusura di stagione.

Un debutto promettente e una storia azzurra inedita

La stagione agonistica in corso ha segnato il debutto di Trocker in Coppa del Mondo, con la partecipazione a cinque gare, pur senza riuscire a qualificarsi per la seconda manche. La doppietta ai Mondiali juniores rappresenta un traguardo storico per lo sci italiano: mai prima d’ora un atleta italiano era riuscito a vincere sia il gigante sia lo slalom nella stessa edizione dei campionati iridati juniores.

In passato, quattro azzurri avevano conquistato due ori nella stessa rassegna, ma in discipline differenti: Giovanni Franzoni (discesa e combinata, 2022), Nadia Fanchini (gigante e discesa, 2005), Karen Putzer (gigante e superG, 1997) e Morena Gallizio (slalom e combinata, 1993).

Il calendario delle gare a Lillehammer

L’appuntamento con Anna Trocker è fissato per martedì 24 marzo con lo slalom e mercoledì 25 marzo con il gigante. Entrambe le gare si svolgeranno ad Hafjell, nel comprensorio di Lillehammer.

Contesto e precedenti di qualificazioni

Il meccanismo di accesso alle Finali per i campioni del mondo juniores è una prassi consolidata nel circuito internazionale, come confermato da analoghe qualificazioni avvenute in passato.

La stagione di Trocker è stata inoltre caratterizzata da un esordio diretto in Coppa del Mondo, senza passare per la Coppa Europa, un percorso simile a quello di Lara Colturi. La giovane altoatesina ha dimostrato grande maturità e potenzialità, confermate dai risultati iridati.