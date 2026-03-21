La Coppa del Mondo maschile di sci di fondo 2026 si avvia alla conclusione con il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo saldamente al comando della classifica generale. Dopo ventisette gare individuali e l'aggiunta del Tour de Ski, Klaebo ha accumulato 2.171 punti, confermando la sua leadership nel circuito internazionale. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Alle spalle del dominatore norvegese, si posiziona il connazionale Harald Oestberg Amundsen, secondo con 1.651 punti.

L'Italia celebra la costanza di rendimento di Federico Pellegrino, che occupa la terza posizione con 1.275 punti, affermandosi tra i migliori fondisti a livello mondiale. Un altro azzurro, Elia Barp, figura nell'ottava posizione con 982 punti, evidenziando la competitività della squadra italiana in questa annata sportiva.

Classifiche di Specialità

La supremazia di Klaebo si estende anche alle classifiche di specialità. Nella Coppa del Mondo Distance, il norvegese guida con 1.036 punti, seguito da Amundsen (1.024) e Martin Loewstroem Nyenget (914). In questa disciplina, Federico Pellegrino è ottavo con 566 punti, mentre Elia Barp si distingue al sesto posto con 691 punti.

Nella Coppa del Mondo Sprint, Klaebo mantiene la leadership con 835 punti, precedendo Lars Heggen (552) e Jules Chappaz (490).

Anche qui, Pellegrino si conferma tra i protagonisti, classificandosi sesto con 454 punti, e Simone Mocellini chiude la top ten in decima posizione con 392 punti.

Panoramica della Stagione

Il calendario della stagione 2025-2026 ha visto il ritorno di appuntamenti classici come la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. L'Italia ha ospitato l'intero Tour de Ski, con le tappe che si sono snodate tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il mese di febbraio è stato dedicato ai Giochi Olimpici Invernali, tenutisi a Tesero, evento che ha comportato una pausa nelle gare valide per la Coppa del Mondo, pur rappresentando un momento cruciale per gli atleti.

Questa quarantaquattresima edizione della Coppa del Mondo, organizzata dalla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS), è stata caratterizzata anche dalla riammissione degli atleti russi e bielorussi.

Essi hanno potuto partecipare alle competizioni solo sotto bandiera neutrale e con modalità di accesso limitate, dopo essere stati esclusi nelle stagioni precedenti. Il programma iniziale prevedeva ventidue gare individuali – dodici di distanza, nove sprint e una competizione intermedia a tappe – oltre a due sprint a squadre, distribuite in undici tappe complessive. La significativa presenza di atleti italiani nelle posizioni di vertice conferma la costante crescita del movimento nazionale e la sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali.