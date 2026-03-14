Oslo‑Holmenkollen, 14 marzo 2026 – Una giornata storica per lo sci di fondo ha visto la 50 km maschile e femminile disputarsi in contemporanea, un esperimento senza precedenti nella Coppa del Mondo. La partenza maschile è avvenuta alle 10.00, seguita da quella femminile alle 10.45.

Una doppia 50 km senza precedenti

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, uomini e donne hanno gareggiato sulla stessa pista nello stesso giorno. Le atlete sono partite quando gli uomini avevano già completato circa due dei sei giri previsti, ciascuno lungo poco più di otto chilometri.

L’evento, fortemente voluto dalla Federazione Norvegese di sci e promosso in sede FIS, ha rappresentato una sfida organizzativa e un’opportunità per rendere la diretta ancora più emozionante.

Contesto e organizzazione

La sovrapposizione delle gare ha richiesto grande attenzione lungo il percorso, soprattutto nelle zone di rifornimento e nei punti chiave. Come sottolineato dal responsabile della nazionale norvegese di sci di fondo, l’evento è stato gestito con grande preparazione: “Sarà sicuramente più complicato da gestire rispetto a una gara normale, ma siamo ben preparati e speriamo che la presenza di due gare contemporaneamente renda la diretta ancora più emozionante”.

Protagonisti in evidenza

La giornata ha visto la partecipazione dei migliori atleti e atlete del circuito internazionale, impegnati in una delle prove più iconiche e attese della stagione. L’attenzione era massima sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori, curiosi di vedere come si sarebbe sviluppata la competizione con questa nuova formula.

Verso il futuro: un modello replicabile?

Resta da vedere se questa “doppia 50 km” potrà diventare un modello per il futuro o rimanere un esperimento isolato. Molto dipenderà da come pubblico, atleti e telespettatori vivranno questa insolita sovrapposizione di gare.

Dibattito sul futuro delle competizioni

La decisione di far gareggiare uomini e donne nello stesso giorno è stata accolta con interesse e qualche timore.

L’esperimento, promosso dalla Federazione Norvegese di sci e sostenuto in sede FIS, ha acceso un dibattito tra addetti ai lavori, atleti e commentatori sul futuro delle competizioni di lunga distanza, evidenziando sia le difficoltà logistiche che il potenziale spettacolare dell’evento.