La stagione 2025-26 della Coppa del Mondo di sci di fondo si avvia alla sua conclusione con un appuntamento di grande rilevanza: le finali si terranno sulle storiche nevi di Lake Placid, negli Stati Uniti. Questo evento, in programma dal 20 al 22 marzo, segna un atteso ritorno per la località, che non ospitava una tappa del circuito internazionale dal lontano 1980. Quell'anno, Lake Placid fu teatro dei Giochi Olimpici invernali, ricordati per le imprese di atlete come la sovietica Raisa Smetanina e la tedesca dell'Est Barbara Petzold.

Il programma delle gare si articola su tre giornate intense.

Venerdì, le atlete e gli atleti si sfideranno in una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, una prova che richiede grande resistenza e padronanza tecnica. Sabato sarà la volta della Sprint a tecnica libera, una gara veloce ed esplosiva. La conclusione del fine settimana, domenica, vedrà i fondisti impegnati in una 20 km mass start a skating, una competizione spettacolare che promette emozioni fino all'ultimo metro. L'attenzione è particolarmente focalizzata sulle atlete di casa, che inseguono un traguardo senza precedenti: nessuna fondista statunitense è mai riuscita a imporsi in una gara di Coppa del Mondo disputata sul proprio territorio nazionale. Un'eccezione si è registrata in campo maschile, dove Gus Schumacher ha rotto questo tabù nel febbraio 2024 a Minneapolis, ma per le donne il successo casalingo rimane ancora un sogno da realizzare.

Jessica Diggins: a caccia della vittoria storica in patria

Tra le figure più attese e rappresentative dello sci di fondo americano, spicca il nome di Jessica Diggins. La campionessa si è già avvicinata a questo storico traguardo due anni fa, quando a Minneapolis conquistò un eccellente terzo posto nella 10 km a skating. Quel podio rappresenta, ad oggi, l'unico piazzamento tra le prime tre per un'atleta americana in una competizione di Coppa del Mondo disputata negli Stati Uniti. La scarsità di eventi di alto livello organizzati sul suolo americano ha, d'altronde, limitato le opportunità per le fondiste di casa di lasciare un segno indelebile. Persino una "serial winner" del calibro di Kikkan Randall, icona dello sci di fondo statunitense, non ha mai avuto l'occasione di primeggiare davanti al proprio pubblico.

L'appuntamento di Lake Placid assume quindi un significato profondo, configurandosi come un'opportunità storica per le atlete americane di riscrivere una pagina importante della disciplina. L'attesa è palpabile per scoprire se, finalmente, l'inno nazionale potrà risuonare in onore di una beniamina di casa, celebrando una vittoria tanto desiderata.

I successi internazionali di Jessica Diggins

Il palmarès di Jessica Diggins è già ricco di successi di prestigio che l'hanno consacrata come una delle atlete più forti a livello globale. Nel 2021, Diggins ha compiuto un'impresa storica diventando la prima donna statunitense a conquistare la Coppa del Mondo generale di sci di fondo, un risultato ottenuto con un margine significativo sulla concorrenza.

Quella stagione fu eccezionale per l'americana, che si aggiudicò ben quattro gare individuali, inclusa la vittoria del prestigioso Tour de Ski, un altro primato per un'atleta degli Stati Uniti. La sua carriera vanta anche una memorabile medaglia d'oro olimpica, conquistata nella team sprint insieme alla compagna Kikkan Randall, oltre a numerosi podi e medaglie ai Campionati Mondiali. Nonostante questa impressionante serie di vittorie e riconoscimenti a livello internazionale, la conquista di una gara di Coppa del Mondo in patria rimane un obiettivo ancora da centrare per Diggins e per l'intero movimento dello sci di fondo americano. L'evento di Lake Placid si presenta, dunque, come un'occasione irripetibile per coronare un sogno e ispirare una nuova generazione di atlete.