L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista che ha concluso i Mondiali Juniores 2026 di sci di fondo. La competizione si è svolta a Lillehammer, in Norvegia, e ha visto il quartetto azzurro composto da Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati salire sul terzo gradino del podio, battuto soltanto da Norvegia e Francia.

Una gara decisa in volata

La competizione si è rivelata estremamente avvincente, risolvendosi in una volata al fotofinish. La squadra norvegese ha tagliato il traguardo con il tempo di 49’46"8, precedendo la rappresentativa francese di un margine minimo, soli 0"3.

L’Italia ha ottenuto la medaglia di bronzo con un distacco di 16"1 dalla prima posizione. Al quarto posto si è classificata la Svizzera, seguita dalla Svezia in quinta posizione.

Quarta medaglia per l’Italia ai Mondiali Juniores

Il bronzo nella staffetta mista rappresenta la quarta medaglia per l’Italia nell’edizione 2026 dei Mondiali Juniores di sci di fondo. Il medagliere azzurro si era precedentemente arricchito con il bronzo di Federico Pozzi nella gara sprint e con due argenti: uno conquistato da Marco Pinzani nella 20 km mass start in tecnica libera e l’altro da Daniel Pedranzini nella 10 km in tecnica classica.

Una tradizione di successi nella staffetta mista

Il risultato odierno consolida una solida tradizione per l’Italia nella specialità della staffetta mista ai Mondiali Juniores.

Si tratta infatti del quarto bronzo consecutivo per la squadra italiana in questa disciplina, un traguardo già raggiunto nelle precedenti edizioni: Whistler nel 2023, Planica nel 2024 e Schilpario nel 2025.