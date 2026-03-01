Si apre oggi a Falun, in Svezia, la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma lo skiathlon maschile e femminile, rispettivamente alle 12:30 e alle 16:05. La diretta live dell’evento è stata annunciata, con gli atleti azzurri desiderosi di migliorare la prestazione nella sprint a tecnica libera di ieri.

Gli atleti italiani in gara

La squadra italiana maschile schiera Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Simone Daprà. Tra le donne, l’attenzione è puntata su Caterina Ganz e Nicole Monsorno. Le favorite restano la vincitrice olimpica Frida Karlsson e lo squadrone svedese, con Heidi Weng in evidenza per le sue medaglie ai Giochi.

Il percorso e gli orari

La gara si svolge oggi a Falun (Svezia). Lo skiathlon maschile prenderà il via alle 12:30, seguito dallo skiathlon femminile alle 16:05. Le competizioni si articolano su 20 chilometri a tecnica mista: prima 10 km in classico, poi 10 km a skating.

Contesto e aspettative per gli azzurri

La tappa di Falun chiude la Coppa del Mondo post-olimpica. Dopo le medaglie conquistate, gli azzurri cercano conferme e riscatto, soprattutto dopo una sprint maschile in cui non sono arrivati risultati di rilievo. L’obiettivo è una prova di carattere nello skiathlon, disciplina impegnativa che unisce due tecniche diverse.

Dettagli tecnici della competizione

Il programma ufficiale della Coppa del Mondo conferma che la tappa di Falun si svolge tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026. Lo skiathlon di 20 km, che prevede sia la tecnica classica che quella libera, è previsto per oggi, domenica 1° marzo, con inizio alle ore 12:30 per gli uomini e alle 16:05 per le donne.