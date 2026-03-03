Federico Pellegrino sarà il capitano della spedizione italiana alla quartultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo, in programma a Lahti tra sabato 7 e domenica 8 marzo. La squadra azzurra schiererà undici atleti, con una composizione di quattro donne e sette uomini.

Atleti convocati e programma

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha selezionato per la trasferta finlandese le fondiste Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Nella categoria maschile, oltre a Pellegrino, gareggeranno Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Simone Daprà.

Obiettivi stagionali e gare

Il programma della tappa di Lahti prevede una sprint individuale a tecnica libera sabato, con le qualificazioni fissate alle ore 9.00 e le fasi finali a partire dalle 11.30. Domenica si svolgerà una 10 chilometri in classico con partenza a intervalli, con le gare femminili alle 10.30 e quelle maschili alle 12.15. Pellegrino, che ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione agonistica, mira a concludere la sua carriera con prestazioni di alto livello, emulando il successo ottenuto nella staffetta ai Giochi Olimpici.

Il successo olimpico come stimolo

La convocazione di Pellegrino e dei suoi compagni di squadra giunge all'indomani del prestigioso bronzo conquistato nella staffetta maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Una medaglia ottenuta grazie a una frazione finale eccezionale del fondista valdostano, che ha segnato il ritorno dell'Italia sul podio olimpico dello sci di fondo dopo vent'anni di attesa.