Jonna Sundling ha trionfato nella 20 km di sci di fondo a Lake Placid, una gara che ha segnato anche l’emozionante addio alle competizioni di Jessie Diggins, icona e protagonista dello sci di fondo statunitense negli ultimi anni. La prova, che ha concluso la stagione 2025-2026, ha visto la svedese tagliare il traguardo con il tempo di 48’17"1, conquistando la sua sesta vittoria stagionale. Questo risultato, il migliore della sua carriera, è stato impreziosito anche da un oro olimpico nella team sprint.

La competizione ha preso il via con una fase iniziale molto compatta.

Nei primi dieci chilometri, gli unici episodi degni di nota sono stati la caduta di Slind, che ha coinvolto anche Karlsson. Al bonus point del nono chilometro, un gruppo di quasi trenta atlete era ancora in lizza, tra cui Caterina Ganz, che però faticava a tenere il passo delle migliori. La compattezza del gruppo si è mantenuta fino a tre quarti di gara, sebbene si sia progressivamente allungato, perdendo per strada altre concorrenti.

La fase decisiva della gara

La svolta è arrivata al diciassettesimo chilometro, quando Karlsson si è aggiudicata i 15 punti del secondo bonus e ha impresso un deciso forcing, cambiando radicalmente l'andamento della corsa. Sebbene Grotting abbia tentato di dare un’ulteriore accelerata, la vera selezione si è concretizzata poco dopo, con un gruppo di sette atlete che si sono staccate per contendersi la vittoria.

Tra le favorite, Jessie Diggins è caduta in una curva in discesa, abbandonando i sogni di vittoria.

Nel finale, Sundling ha mostrato una netta superiorità, distaccando le avversarie. Alle sue spalle, Linn Svahn ha contenuto il ritorno di Heidi Weng, chiudendo seconda a 3"5, con Weng a completare il podio a 4"2. La quarta posizione è stata occupata da Karoline Groetting, seguita dall’austriaca Teresa Stadlober e dalla svizzera Nadja Kaelin. Jessie Diggins, nonostante la caduta, ha concluso la sua ultima prova in dodicesima posizione, salutando il pubblico con il suo inconfondibile sorriso, simbolo di una carriera indimenticabile.

Bilancio stagionale e le italiane in gara

Per l’Italia, Caterina Ganz ha chiuso ventisettesima con 1’57"5 di ritardo da Sundling.

Decisamente più indietro Federica Cassol, cinquantottesima su 63 partenti (e 61 arrivate). Non ha preso il via Iris de Martin Pinter. La stagione si è chiusa con Jessie Diggins che ha conquistato due delle tre Coppe del Mondo in palio: la classifica generale e quella di distance, mentre la Coppa sprint è stata vinta dalla svedese Maja Dahlqvist.

Il successo di Jonna Sundling a Lake Placid corona una stagione eccezionale, confermando la sua definitiva consacrazione. L’addio di Jessie Diggins, invece, segna la fine di un’era per lo sci di fondo statunitense, lasciando un’eredità di successi e traguardi storici.