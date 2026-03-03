La nazionale femminile di sci alpino ritorna in Val di Fassa per la Coppa del Mondo, con l'obiettivo di interrompere un digiuno di vittorie che dura dal 28 febbraio 2021. In quella data, Federica Brignone conquistò l'unico successo azzurro sulla pista “La VolatA”, precedendo di 59 centesimi la svizzera Lara Gut‑Behrami.

Il bilancio dei precedenti

Le gare del 2021 in Val di Fassa videro la vittoria di Lara Gut‑Behrami nella prima discesa libera del 26 febbraio, seguita dall'austriaca Ramona Siebenhofer e dalla svizzera Corinne Suter. Per l'Italia, Laura Pirovano si classificò ottava ed Elena Curtoni undicesima.

Il giorno successivo, 27 febbraio, Gut‑Behrami si ripeté in discesa, con Suter seconda e la tedesca Kira Weidle terza. Pirovano conquistò un quinto posto, mentre Curtoni chiuse decima. Il 28 febbraio 2021, nel superG, arrivò l'acuto di Federica Brignone, con Lara Gut‑Behrami seconda e Corinne Suter terza. Ottime anche le prestazioni di Elena Curtoni, quarta, Francesca Marsaglia, quinta, e Marta Bassino, sesta.

Il contesto attuale

A pochi giorni dalle gare in programma in Val di Fassa, il ricordo dell'unico successo italiano femminile sulla pista “La VolatA” rimane quello di Federica Brignone. Le azzurre tornano in una valle che ha ospitato tre prove veloci nel 2021, ma che finora non ha regalato altri podi alla squadra rosa.

Le prossime gare

La pista “La VolatA” di San Pellegrino sarà teatro di tre prove veloci femminili: due discese e un superG. Le prove cronometrate si svolgeranno il 4 e 5 marzo, seguite dalla discesa il 6 marzo e da una seconda discesa il 7 marzo. Il programma si concluderà con il superG l'8 marzo. Questa sarà la terza volta che la Val di Fassa ospita il circuito femminile, dopo le edizioni del 2021 e del 2024, a conferma di una consolidata tradizione organizzativa nel panorama dello sci alpino internazionale.