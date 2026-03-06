La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa nuovamente tappa in Val di Fassa. Le migliori atlete del circuito si sono ritrovate sulla pista "La VolatA" di Passo San Pellegrino per un appuntamento molto atteso dagli appassionati. Tra le protagoniste annunciate, numerose atlete italiane, incluse Laura Pirovano e Sofia Goggia, entrambe determinate a ottenere risultati significativi in questa fase cruciale della stagione.

Le azzurre in gara e la classifica di specialità

La tappa in Val di Fassa assume particolare rilievo per la classifica di specialità della discesa libera.

Al momento della competizione, Lindsey Vonn detiene la leadership della graduatoria con 400 punti. Alle sue spalle si posizionano Emma Aicher (306 punti), Kira Weidle‑Winkelmann (256 punti), Sofia Goggia (240 punti) e Laura Pirovano (236 punti). Con ancora tre gare da disputare, la competizione per la Coppa di specialità si preannuncia avvincente, e le atlete italiane sono pronte a lottare per salire sul podio.

La storia della tappa e le ambizioni italiane

La Val di Fassa ospita per la terza volta una tappa della Coppa del Mondo femminile, dal 6 all’8 marzo, con un programma che include due discese libere e un superG. La pista "La VolatA", inaugurata nel 2017, vanta già una storia importante, avendo ospitato eventi di rilievo come i Mondiali junior del 2019 e la Coppa del Mondo del 2021.

In questa edizione, Laura Pirovano e Sofia Goggia sono tra le atlete più osservate, con l'obiettivo dichiarato di conquistare risultati di prestigio e rafforzare la loro posizione nella classifica generale del circuito.