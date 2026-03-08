Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025‑2026. Lo svizzero ha accumulato 1.530 punti, precedendo Lucas Pinheiro Braathen di 572 lunghezze. Tra gli italiani, Giovanni Franzoni si posiziona al nono posto, risultando il migliore della spedizione azzurra.

La situazione nella generale e nelle specialità

Nella graduatoria assoluta, Odermatt svetta con 1.530 punti. Alle sue spalle si trovano Braathen (958 punti), Atle Lie McGrath (844), Henrik Kristoffersen (771) e Loïc Meillard (763).

Seguono Franjo Von Allmen (664), Timon Haugan (631), Marco Schwarz (552), Giovanni Franzoni (514) e Vincent Kriechmayr (491).

Analizzando le classifiche di specialità, Odermatt domina nel gigante con 495 punti, davanti a Braathen (447), Meillard (406), Brennsteiner (381) e Kristoffersen (318). Nel superG, lo svizzero è ancora in testa con 425 punti, tallonato da Kriechmayr (267), Babinsky (243), Haaser (241) e Franzoni (240). Nella discesa libera, Odermatt guida con 610 punti, seguito da Von Allmen (435), Paris (325), Franzoni (274) e Schieder (251).

Il contesto e il calendario

La classifica è stata aggiornata dopo lo slalom di Kranjska Gora. Mancano ancora sei gare alla conclusione della stagione agonistica.

Il calendario maschile prevede tappe in diverse località: la stagione è iniziata il 26 ottobre a Sölden con il gigante. Le competizioni proseguiranno in Finlandia, Austria, Stati Uniti, Francia, Italia e Svizzera, per poi concludersi con le finali di Lillehammer, in Norvegia, in programma tra il 21 e il 25 marzo.

Dettagli sulla stagione

La classifica generale, dopo ventotto gare disputate, vede Odermatt in testa con 1.385 punti. Braathen occupa la seconda posizione con un distacco di 587 punti, seguito da McGrath al terzo posto. La stagione comprende un totale di 38 gare distribuite in 19 località, con il gigante di Sölden come appuntamento d'apertura e le finali di Lillehammer come chiusura. È prevista una pausa per i Giochi Olimpici di Milano‑Cortina.