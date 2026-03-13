Marco Odermatt ha conquistato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-2026. Il trionfo è arrivato al termine della discesa libera di Courchevel, dove lo svizzero ha consolidato il suo primato nella classifica generale. Con 1.590 punti, Odermatt vanta un vantaggio di 632 lunghezze su Lucas Pinheiro Braathen, con ancora sei gare da disputare prima della conclusione della stagione.

La classifica generale

La graduatoria assoluta vede Marco Odermatt saldamente in testa con 1.590 punti. Al secondo posto si posiziona Lucas Pinheiro Braathen con 958 punti, seguito da Atle Lie McGrath a 844.

La quarta piazza è occupata da Henrik Kristoffersen (771 punti), precedendo Loic Meillard (763), Franjo Von Allmen (664), Timon Haugan (631). Il miglior italiano in classifica è Giovanni Franzoni, ottavo con 594 punti, seguito da Vincent Kriechmayr (591) e Marco Schwarz (551).

Le classifiche di specialità

Nello slalom, la vetta è occupata da Atle Lie McGrath con 552 punti, con Lucas Pinheiro Braathen secondo (511) e Clement Noel terzo (475). Per quanto riguarda il gigante, Marco Odermatt domina con 495 punti, davanti a Braathen (447) e Meillard (406). Nel super‑G, Odermatt è primo con 425 punti, seguito da Vincent Kriechmayr (267) e Christoph Babinsky (243); Giovanni Franzoni si colloca in quinta posizione con 240 punti.

Nella discesa libera, Odermatt guida la classifica con 670 punti, con Franjo Von Allmen secondo (435) e Giovanni Franzoni terzo (354).

Il punto sulle competizioni

Marco Odermatt conferma la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo maschile. Nel frattempo, Atle Lie McGrath si è imposto nello slalom di Kranjska Gora, ampliando il suo vantaggio nella classifica di specialità su Lucas Pinheiro Braathen. La graduatoria generale vede Odermatt in testa, con Giovanni Franzoni che si conferma tra i migliori interpreti italiani nelle competizioni di sci alpino.