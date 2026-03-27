Sono nove le sciabolatrici azzurre che hanno conquistato l'accesso al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sciabola femminile, in scena a Tashkent, Uzbekistan. L'importante risultato è giunto al termine di una intensa giornata di qualificazioni, che ha visto le atlete italiane distinguersi nelle diverse fasi di gara, confermando la solidità del movimento schermistico nazionale.

Tra le qualificate, spicca il nome di Michela Battiston, l'unica azzurra ad aver ottenuto l'accesso diretto al main draw, forte del suo eccellente quinto posto nel ranking internazionale.

Un privilegio che le ha permesso di evitare le fatiche dei turni preliminari. A lei si sono aggiunte, superando brillantemente la fase a gironi, Martina Criscio e Mariella Viale, autrici di prestazioni convincenti che le hanno proiettate direttamente nella fase finale della competizione.

Il contingente italiano si è poi arricchito con le atlete che hanno superato con successo i difficili tabelloni preliminari. Si tratta di Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile e Manuela Spica. Tutte hanno dimostrato grande determinazione e abilità, imponendosi nei rispettivi assalti decisivi e garantendosi un posto tra le migliori al mondo.

Le fasi finali e il programma della competizione

Non tutte le azzurre sono riuscite a completare l'impresa. Hanno visto sfumare l'accesso al tabellone principale Claudia Rotali e Francesca Romana Lentini, entrambe fermate nel match decisivo dei turni eliminatori. Anche Michela Landi non è riuscita a superare la fase di qualificazione, chiudendo così la sua partecipazione individuale.

L'attenzione si sposta ora sulle fasi clou della competizione. Il tabellone dei trentaduesimi di finale prenderà il via alle ore 6:00 italiane di sabato 28 marzo, dando il via alla fase più emozionante e attesa della prova individuale di sciabola femminile. Sarà un momento cruciale per le nove atlete italiane, pronte a sfidare le avversarie più quotate.

Il calendario internazionale della scherma si conferma particolarmente fitto in questo periodo. Nella serata odierna, infatti, sono in programma le eliminatorie degli sciabolatori impegnati nell'analoga tappa di Coppa del Mondo a Budapest, a sottolineare l'intensa attività che coinvolge l'intero movimento azzurro.

La Coppa del Mondo e le ambizioni azzurre

La Coppa del Mondo di sciabola femminile si configura come uno degli appuntamenti più prestigiosi e cruciali dell'intera stagione schermistica internazionale. La presenza di nove atlete italiane nel tabellone principale testimonia l'alto livello raggiunto dalla squadra e le concrete ambizioni per un piazzamento di rilievo.

Tra le atlete qualificate, si annoverano anche nomi di grande esperienza come quello di Rossella Gregorio, che in questa stagione ha frequentemente ottenuto l'accesso diretto alle fasi finali grazie alla sua posizione consolidata nel ranking.

La sua presenza aggiunge ulteriore spessore e leadership al gruppo.

La competizione non si esaurirà con la prova individuale. Successivamente, infatti, è prevista la gara a squadre, un format in cui l'Italia ha sempre dimostrato grande forza. Per l'occasione, verrà schierato un quartetto di alto livello, pronto a lottare per le medaglie e a confermare la tradizione vincente della sciabola azzurra.

Le eccellenti prestazioni delle sciabolatrici italiane a Tashkent rafforzano la percezione di una solida realtà nazionale nel panorama della scherma mondiale. La capacità di superare con successo le fasi più delicate delle qualificazioni internazionali, in un contesto che vede la partecipazione delle migliori atlete del mondo, è un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni e degli obiettivi stagionali.