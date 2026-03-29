La tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile, ospitata a Budapest dal 27 al 29 marzo 2026, si è conclusa con la squadra italiana al nono posto nella prova a squadre. Il team azzurro, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini, ha dimostrato determinazione in un percorso che ha visto la Francia trionfare.

Il cammino degli azzurri è iniziato con la qualificazione diretta agli ottavi di finale, grazie al loro ranking. Qui, hanno affrontato la Russia, in gara come squadra neutrale (AIN). L'incontro si è rivelato equilibrato, con l'Italia che ha ceduto per 45-41, mancando l'accesso ai quarti del tabellone principale.

Il percorso nel tabellone dei piazzamenti

Nel tabellone dedicato ai piazzamenti, gli sciabolatori italiani hanno reagito con forza, inanellando tre vittorie consecutive. Hanno superato il Canada con un netto 45-20, poi la Germania per 45-38 e infine l'Ungheria, padrona di casa, con un punteggio di 45-35. Questo percorso impeccabile ha permesso all'Italia di assicurarsi la nona posizione finale nella classifica della prova a squadre.

La Francia conquista l'oro a Budapest

La medaglia d'oro della prova a squadre è stata conquistata dalla Francia, che ha dominato la competizione. Nell'atto finale, i transalpini hanno superato la Romania per 45-34. Il terzo gradino del podio è andato alla Corea del Sud, completando il quadro delle medaglie di questa prestigiosa tappa di Coppa del Mondo.

Prossimi impegni per la sciabola azzurra

Dopo l'impegno ungherese, gli atleti italiani si preparano per il Trofeo Luxardo di Padova, in programma tra il 17 e il 19 aprile. La competizione era stata inizialmente rinviata a causa del conflitto in Medio Oriente, che aveva reso difficili gli spostamenti per alcuni concorrenti, garantendo così una partecipazione più ampia.