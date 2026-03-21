Milano, 21 marzo 2026 – Lotte Kopecky ha trionfato alla Milano-Sanremo femminile, conquistando la vittoria con una splendida volata su via Roma. Questo successo segna un’ulteriore affermazione per il Team SD Worx-Protime, che bissa la vittoria dell’anno precedente, sebbene con una protagonista diversa.

Una vittoria in volata ricca di emozioni

La corsa, come da tradizione consolidata, ha saputo regalare emozioni intense fino agli ultimi metri. Kopecky, che nella passata stagione aveva ricoperto un ruolo cruciale come “regista” per la vittoria di una sua compagna di squadra, ha dimostrato quest’anno una determinazione ancora maggiore, prendendo in mano le redini della gara e firmando un trionfo netto in volata.

Lo sprint finale ha visto il gruppo contendersi la vittoria in un testa a testa serrato, dove Kopecky ha saputo imporsi con decisione.

La classifica delle prime dieci atlete

Di seguito la classifica ufficiale delle prime dieci atlete che hanno tagliato il traguardo:

1) Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) con il tempo di 3:47:17;

(Team SD Worx – Protime) con il tempo di 3:47:17; 2) Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) a pari tempo;

3) Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) a pari tempo;

4) Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) a pari tempo;

5) Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) con un distacco di +0:04;

6) Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) con un distacco di +0:09;

7) Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) a pari tempo;

8) Elisa Balsamo (Lidl – Trek) a pari tempo;

9) Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) a pari tempo;

10) Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) a pari tempo.

La volata del gruppo, che seguiva le fuggitive, è stata vinta da Lorena Wiebes, che si è così assicurata il sesto posto.

Nonostante abbia mostrato una buona forma sulle salite affrontate durante la giornata, Elisa Balsamo ha concluso la sua gara all’ottavo posto.

Il successo del Team SD Worx-Protime

La vittoria di Kopecky non solo celebra il suo talento individuale, ma conferma anche la supremazia e la strategia vincente del Team SD Worx-Protime nella Milano-Sanremo femminile. Questa classica si riconferma uno degli appuntamenti più emozionanti e attesi del calendario ciclistico internazionale, caratterizzato ancora una volta da un finale in volata che ha visto atlete di altissimo livello contendersi la prestigiosa vittoria.