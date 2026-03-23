Il Sei Nazioni femminile 2026 è ormai alle porte, con un calendario fitto di impegni che promette grande spettacolo e si articolerà su cinque intense giornate. La competizione prenderà il via ufficialmente sabato 11 aprile, inaugurando un periodo di sfide cruciali per le nazionali partecipanti. L'Italia, in particolare, si prepara ad affrontare un percorso serrato, debuttando con un'importante partita in trasferta contro la Francia.

Il percorso dell'Italia nel Guinness Women's Six Nations 2026

Le Azzurre inizieranno la loro avventura nel torneo l'11 aprile, con il primo fischio d'inizio fissato per le 13:25, quando affronteranno la Francia sul campo avversario.

Questo esordio in trasferta segnerà l'inizio di una serie di incontri impegnativi. Il secondo turno vedrà l'Italia nuovamente lontana dalle mura amiche, sfidando l'Irlanda sabato 18 aprile alle 18:40, in un match che si preannuncia cruciale per le ambizioni del team.

Il pubblico italiano potrà finalmente sostenere la propria nazionale in casa nel terzo turno, sabato 25 aprile, quando l'Italia ospiterà la Scozia alle 17:30. Sarà un'occasione fondamentale per le Azzurre per capitalizzare il vantaggio del fattore campo. Il quarto impegno è in programma sabato 9 maggio, con un altro incontro casalingo di alto livello: l'Italia affronterà l'Inghilterra alle 15:00, in una partita che potrebbe rivelarsi determinante per la classifica finale.

La fase a gironi si concluderà domenica 17 maggio con l'ultima giornata del torneo. Le Azzurre saranno impegnate in un'ulteriore trasferta, misurandosi con il Galles alle 13:15. L'intero torneo si estenderà dall'11 aprile al 17 maggio 2026, proponendo un calendario distribuito con attenzione tra i mesi di aprile e maggio, assicurando un susseguirsi quasi settimanale di partite.

Gli impegni della nazionale femminile Under 21

Oltre al torneo maggiore, il panorama del rugby femminile italiano vedrà in azione anche la nazionale Under 21, impegnata in tre test internazionali di grande rilevanza. Il primo di questi appuntamenti è fissato per il 18 aprile, quando le giovani atlete si recheranno a Galway per sfidare l'Irlanda.

Questa partita offrirà un'importante opportunità di crescita e confronto a livello internazionale.

Il secondo test match si svolgerà il 2 maggio a Piacenza, dove l'Italia Under 21 affronterà il Galles. Sarà un'occasione preziosa per giocare davanti al pubblico di casa e mettere alla prova le proprie capacità. Infine, il 10 maggio, la nazionale giovanile concluderà il suo ciclo di test a Edimburgo, dove si confronterà con la Scozia, completando un programma che mira a sviluppare i talenti emergenti del rugby femminile italiano.