All’Auditorium di Vittoria Assicurazioni di Milano è stato svelato il calendario del Guinness Women’s Six Nations 2026, il prestigioso torneo che vedrà l’Italia fare il suo esordio l’11 aprile allo Stade des Alpes di Grenoble contro la Francia. Il percorso delle Azzurre si preannuncia intenso, con successive trasferte a Galway per affrontare l’Irlanda e a Cardiff contro il Galles. Queste sfide in trasferta saranno intervallate da due importanti gare casalinghe, che si disputeranno allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro la Scozia e l’Inghilterra.

La costruzione del gruppo e l’equilibrio della rosa azzurra

Il commissario tecnico Fabio Roselli ha fornito dettagli sul meticoloso lavoro di preparazione svolto negli ultimi mesi per la costituzione della squadra. “Abbiamo scelto, al termine di un lungo lavoro di selezione condiviso con lo staff, una rosa in grado di bilanciare esperienza e gioventù”, ha spiegato Roselli, sottolineando l’approccio strategico. Il CT ha inoltre evidenziato l’ampio raggio d’azione del monitoraggio delle atlete: “Monitoriamo non solo le atlete in Italia, ma anche quelle impegnate nei campionati francesi e nella Premiership inglese. Siamo pronte a riprendere i nostri standard di preparazione per le partite internazionali”.

Incertezza del torneo e il focus sulla crescita

Roselli ha poi messo in luce l’imprevedibilità del torneo, un fattore che aggiunge ulteriore fascino alla competizione. “Esordiremo contro la Francia in una competizione che spesso si è dimostrata imprevedibile e aperta a diversi scenari”, ha dichiarato. Il commissario tecnico ha infine ribadito con forza il percorso di crescita intrapreso dalla Nazionale, ponendo l’accento più sulla prestazione che sul mero risultato. “Abbiamo iniziato solo un anno fa e siamo molto contenti dei progressi fatti, sia nella costruzione di un’identità sia nello stile di gioco. Le ragazze hanno dimostrato di poter raggiungere standard elevati anche nei processi fuori dal campo.

Gli obiettivi di risultato sono complicati, lo abbiamo visto al Mondiale, ma il nostro focus deve essere sulla crescita: scegliere partita dopo partita alcune aree di gioco e raggiungere il livello che ci siamo prefissati”.

Le parole della capitana Elisa Giordano

A tracciare la rotta e a esprimere la determinazione della squadra è stata la capitana Elisa Giordano, che ha condiviso le sue riflessioni dopo l’esperienza dell’ultimo Mondiale. “Siamo reduci da un Mondiale andato così così, abbiamo voglia e bisogno di scendere in campo per tornare a essere ciò che ci siamo prefissate”, ha affermato Giordano, evidenziando un forte desiderio di riscatto. La terza linea azzurra ha poi sottolineato l’imminente sfida: “Abbiamo poco tempo per ritrovare il ritmo, e l’esordio con la Francia sarà molto impegnativo, sia fisicamente sia nel gioco, dove ci assomigliamo molto.

Sarà fondamentale sfruttare al meglio la settimana di preparazione”. La capitana ha concluso ribadendo la natura impegnativa del torneo: “A prescindere dall’avversario saranno tutte partite toste. Dobbiamo partire con l’obiettivo di migliorare la nostra performance partita dopo partita”.

Il contesto del Guinness Women’s Six Nations 2026

Il Guinness Women’s Six Nations 2026 si inserisce come appuntamento di spicco nel calendario internazionale del rugby femminile. La sua apertura è fissata per l’11 aprile, con il match inaugurale che vedrà la Francia affrontare l’Italia. Il torneo, che si svolgerà tra i mesi di aprile e maggio, rappresenta uno degli eventi più attesi e seguiti del rugby europeo femminile, promettendo spettacolo e intense sfide tra le migliori nazionali del continente.