All’Auditorium di Vittoria Assicurazioni di Milano si è alzato il sipario sull'edizione 2026 del Guinness Women’s Six Nations, il prestigioso torneo che vedrà la Nazionale italiana femminile di rugby affrontare un calendario particolarmente impegnativo. L'esordio delle Azzurre è fissato per l’11 aprile allo Stade des Alpes di Grenoble, dove sfideranno la forte Francia. Il percorso dell’Italia proseguirà con due importanti trasferte: a Galway contro l’Irlanda e a Cardiff contro il Galles. Queste sfide in campo straniero saranno intervallate da due attesi incontri casalinghi, che si terranno allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro Scozia e Inghilterra.

Il commissario tecnico Fabio Roselli ha illustrato il meticoloso lavoro svolto negli ultimi mesi, focalizzato sulla costruzione del gruppo e sull'equilibrio della rosa. Roselli ha dichiarato: “Abbiamo scelto, al termine di un lungo e approfondito lavoro di selezione condiviso con lo staff tecnico, una rosa in grado di bilanciare esperienza e gioventù, un elemento cruciale per affrontare un torneo di tale livello. Il nostro monitoraggio non si limita alle atlete che militano nei campionati italiani, ma si estende anche a quelle impegnate nei campionati francesi e nella Premiership inglese, garantendo una visione completa del talento disponibile.

Siamo pronte a riprendere i nostri standard di preparazione per le prossime e decisive partite internazionali.” Il CT ha inoltre sottolineato la natura imprevedibile e aperta a diversi scenari della competizione: “Esordiremo contro la Francia in una competizione che spesso si è dimostrata tale.”

La strategia di crescita e la costruzione di un'identità

Il CT Roselli ha ribadito con fermezza il percorso di crescita intrapreso dalla Nazionale, ponendo un'enfasi chiara sulla prestazione più che sul mero risultato. “Abbiamo iniziato questo percorso solo un anno fa e siamo estremamente contenti dei progressi significativi fatti, sia nella costruzione di una identità di squadra ben definita sia nello sviluppo del nostro stile di gioco.

Le ragazze hanno dimostrato di poter raggiungere standard elevati non solo sul campo, ma anche nei processi organizzativi e di preparazione fuori dal campo. Gli obiettivi di risultato sono notoriamente complicati da raggiungere, come abbiamo avuto modo di constatare al Mondiale, ma il nostro focus primario deve rimanere sulla crescita costante: scegliere, partita dopo partita, alcune aree di gioco specifiche e lavorare per raggiungere il livello che ci siamo prefissati.” Questo approccio lucido e pragmatico mira a un miglioramento continuo e sostenibile.

La determinazione della capitana Elisa Giordano

A guidare la squadra in campo sarà ancora la carismatica capitana Elisa Giordano, che ha espresso una forte voglia di riscatto dopo l’esperienza all’ultimo Mondiale.

“Siamo reduci da un Mondiale che non è andato come speravamo, e abbiamo una grande voglia e il bisogno di scendere in campo per tornare a essere ciò che ci siamo prefissate. Il tempo a disposizione per ritrovare il ritmo di gioco è limitato, e l’esordio contro la Francia si preannuncia estremamente impegnativo, sia dal punto di vista fisico che tattico, dato che le nostre squadre si assomigliano molto nel gioco. Sarà quindi fondamentale sfruttare al meglio la settimana di preparazione che precede l'incontro.” Giordano ha inoltre evidenziato la complessità e la durezza intrinseca del torneo: “A prescindere dall’avversario, saranno tutte partite toste e combattute. Dobbiamo partire con l’obiettivo chiaro di migliorare la nostra performance partita dopo partita, puntando a un progresso costante e tangibile.”

Il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni femminile 2026 si preannuncia, dunque, particolarmente impegnativo e ricco di sfide, ma il gruppo appare compatto e determinato a puntare con decisione sulla crescita e sulla coesione. L'obiettivo è costruire una nuova e solida identità competitiva, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e al miglioramento continuo per affermarsi nel panorama internazionale del rugby femminile.